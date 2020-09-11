В Литве – двухнедельный мониторинг ситуации в барах, клубах и кафе 🔊 Воспроизвести



Ситуация в барах, кафе и клубах в Литве будет находиться на мониторинге в течение двух недель, если она ухудшится, то возможно будет введена обязательная регистрация посетителей, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



"Пока у нас ситуация без значительных изменений, без экспонентного роста, две недели без изменений, без каких-либо дополнительных решений, просто наблюдение", – заявил А. Верига в пятницу на пресс-конференции.



"Если выяснится, что все же ситуация ухудшается, если мы увидим, что именно в таких местах появляются новые очаги, то одной из первых мер будет обязательная регистрация посетителей, вне зависимости от того, в какое время заведение работает", – добавил министр.



Ранее, на случай роста числа заражений коронавирусом, рассматривалась возможность ввести временные ограничения на работу (только до полуночи), однако правительство не одобрило это предложение.



Кабмин решил идти по пути повышения требований безопасности, включая ограничения на количество людей. Ситуация в барах, кафе и клубах в Литве будет находиться на мониторинге в течение двух недель, если она ухудшится, то возможно будет введена обязательная регистрация посетителей, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига."Пока у нас ситуация без значительных изменений, без экспонентного роста, две недели без изменений, без каких-либо дополнительных решений, просто наблюдение", – заявил А. Верига в пятницу на пресс-конференции."Если выяснится, что все же ситуация ухудшается, если мы увидим, что именно в таких местах появляются новые очаги, то одной из первых мер будет обязательная регистрация посетителей, вне зависимости от того, в какое время заведение работает", – добавил министр.Ранее, на случай роста числа заражений коронавирусом, рассматривалась возможность ввести временные ограничения на работу (только до полуночи), однако правительство не одобрило это предложение.Кабмин решил идти по пути повышения требований безопасности, включая ограничения на количество людей. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 247 раз Комментарии