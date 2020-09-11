Главная >> Новости >> экономика, политика, общество >> Данные Главизбиркома: в сейм Литвы баллотируются 22 миллионера

Данные Главизбиркома: в сейм Литвы баллотируются 22 миллионера



В литовский сейм баллотируются 22 миллионера, а самыми состоятельными из них являются лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, выдвиженец Партии труда (ПТ) Антанас Гуога и председатель Литовской партии "зеленых" (ЛПЗ) Ремигиюс Лапинскас.

Эти данные приводит Главная избирательная комиссия (ГИК) посла проверки деклараций имущества и доходов кандидатов.

Имуществом на самую большую сумму, без учета полученных и предоставленных кредитов, располагают кандидаты ЛСКЗ (примерно 45,2 млн евро). На втором месте - кандидаты ПТ (около 32,6 млн евро). На третьем месте - кандидаты Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) с суммой примерно 20,8 млн евро.

Наименее состоятельными являются члены Литовской народной партии - общая сумма их имущества составляет примерно 2,3 млн евро.
В списке СО - ЛХД три миллионера, по два миллионера - в рядах ПТ, Литовского либерального движения, Литовской социал-демократической партии, Литовской социал-демократической трудовой партии, ЛСКЗ, ЛПЗ и партии "Литва - для всех".

По одному миллионеру - в Избирательной акции поляков Литвы - Союзе христианских семей, партии "Свобода и справедливость" и Союзе солидарности поколений - Сплочении ради Литвы. Еще два кандидата-самовыдвиженца на выборах указали, что располагают имуществом на сумму более миллиона евро.

Самым состоятельным кандидатом является лидер ЛСКЗ Р. Карбаускис - у него 24,3 млн евро.

У занимающего второе место в тройке кандидата ПТ А. Гуоги декларировано имущества на 17,3 млн евро.

На третьем месте - лидер ЛПЗ Р. Лапинскас с 6,9 млн евро.

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября. Будет избран 141 парламентарий: 70 - по партийным спискам, 71 - в одномандатном округе.
BNS
Категории: экономика, политика, общество
Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, ГИК, депутаты, миллионеры
География: Литва
статья прочитана 68 раз
добавлена сегодня, 11 сентября, 15:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка