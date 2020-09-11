Данные Главизбиркома: в сейм Литвы баллотируются 22 миллионера 🔊 Воспроизвести



В литовский сейм баллотируются 22 миллионера, а самыми состоятельными из них являются лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, выдвиженец Партии труда (ПТ) Антанас Гуога и председатель Литовской партии "зеленых" (ЛПЗ) Ремигиюс Лапинскас.



Эти данные приводит Главная избирательная комиссия (ГИК) посла проверки деклараций имущества и доходов кандидатов.



Имуществом на самую большую сумму, без учета полученных и предоставленных кредитов, располагают кандидаты ЛСКЗ (примерно 45,2 млн евро). На втором месте - кандидаты ПТ (около 32,6 млн евро). На третьем месте - кандидаты Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) с суммой примерно 20,8 млн евро.



Наименее состоятельными являются члены Литовской народной партии - общая сумма их имущества составляет примерно 2,3 млн евро. В литовский сейм баллотируются 22 миллионера, а самыми состоятельными из них являются лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, выдвиженец Партии труда (ПТ) Антанас Гуога и председатель Литовской партии "зеленых" (ЛПЗ) Ремигиюс Лапинскас.Эти данные приводит Главная избирательная комиссия (ГИК) посла проверки деклараций имущества и доходов кандидатов.Имуществом на самую большую сумму, без учета полученных и предоставленных кредитов, располагают кандидаты ЛСКЗ (примерно 45,2 млн евро). На втором месте - кандидаты ПТ (около 32,6 млн евро). На третьем месте - кандидаты Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) с суммой примерно 20,8 млн евро.Наименее состоятельными являются члены Литовской народной партии - общая сумма их имущества составляет примерно 2,3 млн евро. В списке СО - ЛХД три миллионера, по два миллионера - в рядах ПТ, Литовского либерального движения, Литовской социал-демократической партии, Литовской социал-демократической трудовой партии, ЛСКЗ, ЛПЗ и партии "Литва - для всех".



По одному миллионеру - в Избирательной акции поляков Литвы - Союзе христианских семей, партии "Свобода и справедливость" и Союзе солидарности поколений - Сплочении ради Литвы. Еще два кандидата-самовыдвиженца на выборах указали, что располагают имуществом на сумму более миллиона евро.



Самым состоятельным кандидатом является лидер ЛСКЗ Р. Карбаускис - у него 24,3 млн евро.



У занимающего второе место в тройке кандидата ПТ А. Гуоги декларировано имущества на 17,3 млн евро.



На третьем месте - лидер ЛПЗ Р. Лапинскас с 6,9 млн евро.



Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября. Будет избран 141 парламентарий: 70 - по партийным спискам, 71 - в одномандатном округе. BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, ГИК, депутаты, миллионеры География: Литва — статья прочитана 68 раз Комментарии