Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

Растущий уровень официальной безработицы в Литве достиг на 1 сентября составил 13,7%, сообщила Служба занятости.



По данным службы, хотя спрос на рабочую силу, сокращавшийся до апреля, восстанавливается, количество регистрируемых безработных значительно выше, чем в прошлом году. По словам главы службы Инги Балнаносене часть клиентов регистрировали статус безработного по причине возможности получать выплаты по поиску работы.



"Мы полагаем, что регистрировалось больше лиц, которые не были активными на рынке труда, ранее они не работали вовсе или не работали больше двух лет", – отметила И. Балнаносене в пресс-релизе.



В августе работодатели зарегистрировали 40,2 тыс. свободных рабочих мест – в основном в этом году. В августе спрос на рабочую силу, по сравнению с июлем, вырос на 14,7%, а по сравнению с августом прошлого года – на 20,9%. Растущий уровень официальной безработицы в Литве достиг на 1 сентября составил 13,7%, сообщила Служба занятости.По данным службы, хотя спрос на рабочую силу, сокращавшийся до апреля, восстанавливается, количество регистрируемых безработных значительно выше, чем в прошлом году. По словам главы службы Инги Балнаносене часть клиентов регистрировали статус безработного по причине возможности получать выплаты по поиску работы."Мы полагаем, что регистрировалось больше лиц, которые не были активными на рынке труда, ранее они не работали вовсе или не работали больше двух лет", – отметила И. Балнаносене в пресс-релизе.В августе работодатели зарегистрировали 40,2 тыс. свободных рабочих мест – в основном в этом году. В августе спрос на рабочую силу, по сравнению с июлем, вырос на 14,7%, а по сравнению с августом прошлого года – на 20,9%.

Однако в этом году в среднем ежемесячно регистрируется по 27,7 тыс. безработных, когда в прошлом году средний показатель за восемь месяцев составлял 21,5 тыс.



* * *



Литовская государственная группа энергопредприятий Ignitis grupe в ближайшее время намерена провести в жизнь первичное публичное предложение акций (IPO), по завершении которого ценные бумаги группы будут листинговаться на Вильнюсской бирже Nasdaq и Лондонской бирже.



В обнародованном Ignitis grupe Регистрационном документе подтверждается, что предприятие намерено осуществить IPO и обратиться по поводу листинга его акций в основном торговом списке Вильнюсской биржи Nasdaq, а по поводу глобальных депозитарных расписок (GDR), представляющих акции - в основном списке Лондонской фондовой биржи.



"Листинг будет осуществляться, если будут получены все необходимые разрешения от надзорных ведомств. Окончательная цена IPO будет установлена после обнародования проспекта и окончания процесса распространения. Сейчас ожидается, что листинг акций и депозитарных расписок состоится в октябре 2020 года", - говорится в Регистрационном документе.



Уже сообщалось, что во время IPO будут предложены только вновь выпущенные акции Ignitis grupe, а после реализации IPO в свободном обращении будет находиться 25–33,33% акционерного капитала группы. Министерство финансов Литвы останется контролирующим акционером Ignitis grupe и будет владеть не менее 66,67% акций.



При осуществлении IPO посредничать в этом будут компании J. P. Morgan Securities, „Morgan Stanley & Co. International, UBS Europe, Swedbank (в сотрудничестве с Kepler Cheuvreux) и BofA Securities Europe. Сообщалось, что во время IPO намечается предоставить возможность приобрести акции малым (непрофессиональным) инвесторам - жителям Литвы, Латвии и Эстонии.



Государству принадлежит 100% акций Ignitis grupe.



* * *



Нынешним летом в Литве было выработано на 64% больше электроэнергии, чем за такой же период прошлого года. Несмотря на небольшие объемы выработки электроэнергии при помощи ветра, местную выработку обеспечивали тепловые электростанции страны, которые последовательно увеличивали выработку. Это также снижало и потребность в импорте электроэнергии, сообщила электропередающая компания Litgrid.



"Стабильно возраставшая выработка электроэнергии этим летом обеспечила почти половину общего потребления в Литве - 48%. А 22 июля в стране был выработан 71% необходимой потребителям электроэнергии. Это самый высокий процент за последние семь лет", - сказал для пресс-релиза директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



Большое влияние на стабильную работу местных теплоэлектростанций оказали подешевение нефти и газа.



Летом нынешнего года по сравнению с летом прошлого года объемы импорта электроэнергии из-за рубежа сократились на 18%.



* * *



Министерство экономики и инноваций Литвы предложит правительству обратиться в Еврокомиссию (ЕК) за технической помощью при учреждении Государственного банка развития.



Такое решение специальной рабочей группы в пятницу представила руководитель группы, вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка. По ее лсовам, подготовка экспертного заключения ЕК может занять около года.



"Рабочая группа проанализировала нынешнюю ситуацию на предмет доступности рынков финансирования и было констатировано, что малый и средний бизнес сегодня испытывает трудности с доступностью финансирования. Оосбенно сложно получить финансирование вновь начинающим деятельность предприятиям, действующим до трех лет", - сказала вице-министр на пресс-конференции.



"Предложение правительству - обратиться в ЕК за технической помощью в рамках Программы поддержки структурных реформ в связи с учреждением Государственного банка развития и вопросом розничных финансовых услуг", - сказала вице-министр.



Рабочая группа рассмотрела следующие варианты: первый вариант - консолидирование действующих в Литве национальных учреждений развития (Фонда сельскохозяйственных кредитов и гарантий, Агентства развития государственных инвестиций и учреждения Invega); второй вариант создание холдинга на основании этих агентств; третий - приобретение действующего банка или создание нового государственного банка.



По словам Е. Рояки, самый дорогостоящий - третий вариант. Он к тому же еще и самый длительный по времени, требует совершенно нового правового регулирования и является "самым рискованным".



Создание Государственного банка развития признано важным для государства экономическим проектом.



Как утверждает ЕК, сейчас банковский сектор Литвы - один из наиболее концентрированных в Евросоюзе, поэтому повышаются и системные риски. Трем крупнейшим банкам: Swedbank, SEB и Luminor, - принадлежит около 80% рынка.



* * *



Принадлежащая швейцарской группе Also одна из крупнейших компаний информационных технологий и по торговле бытовой техникой Also Lietuva в прошлом году получила 112,678 млн евро выручки - на 7,3% меньше, чем в 2018 году (120,924 млн евро).



Как отмечает компания, выручка упала из-за снижения продаж стационарных компьютеров, телевизоров и другой бытовой техники.



Кроме того, в отчете для Реестрового центра Also Lietuva подчеркивает, что в 2019 сильно упал выросший в 2018 году из-за бума технологии "блокчейн" спрос на компьютерные компоненты.



Also Lietuva утверждает, что в этом году продажи должны подрасти на 20-25%.



Чистая прибыль Also Lietuva в прошлом году выросла на 42,3% до 1,618 млн евро.