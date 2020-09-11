Все путешественники должны будут предоставлять свои данные НЦОЗ Литвы в электронном виде 🔊 Воспроизвести



Каждое лицо, прибывающее или возвращающееся в Литву по маршрутам международного сообщения, со следующей недели должно будет предоставить свои личные данные специалистам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) в электронном виде, сообщил центр в пятницу.



Главный операционист по ситуации с коронавирусом, министр здравоохранения Аурелиюс Верига подписал распоряжение о том, что осуществляющие такие перевозки компании обязаны обеспечить, чтобы все пассажиры предоставляли подтверждение заполнения анкеты - QR-код.



Это решение вступает в силу с 15 сентября, со вторника.



Как сказал А. Верига для пресс-релиза НЦОЗ, заполнение электронной анкеты намного быстрее заполнения бумажной, а сведение данных с бумажных анкет в информационную систему требует немалых человеческих ресурсов, которые можно использовать на других видах деятельности, например, для консультирования. Каждое лицо, прибывающее или возвращающееся в Литву по маршрутам международного сообщения, со следующей недели должно будет предоставить свои личные данные специалистам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) в электронном виде, сообщил центр в пятницу.Главный операционист по ситуации с коронавирусом, министр здравоохранения Аурелиюс Верига подписал распоряжение о том, что осуществляющие такие перевозки компании обязаны обеспечить, чтобы все пассажиры предоставляли подтверждение заполнения анкеты - QR-код.Это решение вступает в силу с 15 сентября, со вторника.Как сказал А. Верига для пресс-релиза НЦОЗ, заполнение электронной анкеты намного быстрее заполнения бумажной, а сведение данных с бумажных анкет в информационную систему требует немалых человеческих ресурсов, которые можно использовать на других видах деятельности, например, для консультирования. Заполнение бумажной анкеты возможно будет только в исключительных случаях при поездках сухопутным транспортом и при отсутствии объективных возможностей заполнить анкету по интернету.



Это означает, что теперь перед посадкой на самолет, паром, автобус или поезд нужно будет заполнить анкету на сайте НЦОЗ и представить полученное подтверждение (QR-код) во время посадки.



Анкету НЦОЗ можно найти по адресу https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form.



В анкете нужно указать имя, фамилию, место жительства, посещенные страны, контактные данные, а также номер рейса, посадочное место.



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В августе аэропорты Литвы обслужили 212 тыс. пассажиров - на 21% больше, чем в июле. Хотя в августе пассажиропоток и был самым большим нынешним летом, он составил всего 34% пассажиропотока в августе прошлого года.



По словам руководителя Отдела авиауслкг компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Ауримаса Стиклюнаса, рост пассажиропотока в августе обусловлен большим количеством направлений - их в августе было предложено 72. И все же в силу ужесточения условий путешествий пассажиропоток в осенне-зимний период снова должен приостановить свой рост, возможно, вернуться на уровень июля.



Большую часть пассажиров в августе обслужил Вильнюсский аэропорт - 139 тыс. Каунасский аэропорто обслужил 53 тыс. пассажиров, а аэропорт Паланги - 19 тыс. человек.



В августе во всех трех аэропортах страны состоялось на 16% полетов больше, чем в июле - 3405 полетов, которые составили 59,4% всех полетов в августе 2019 года. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии