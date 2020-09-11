Президент Литвы дал развернутое интервью BNS 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз (ЕС) ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и обещает инициировать европейские дискуссии об экономической помощи Беларуси после ухода режима.



"Мы и в дальнейшем будем инициативными в деле мобилизации прежде всего государств региона применять планы национальных санкций, ведь можно достичь одного и того же результата введением национальных планов санкций во всех государствах ЕС. Но это не было бы лучшим решением, потому что, я убежден, что мы как сообщество можем сделать это и быстрее, и эффективнее", - сказал президент в интервью BNS.



"Сегодня у нас ситуация, когда и другие крупные державы мира еще только думают о введении санкций - США, Соединенное Королевство. Между тем Балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина А. Лукашенко. Список без господина А. Лукашенко, наверное, достоин лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями, и они сами по себе не многое определяют во внутренней жизни Беларуси", - сказал глава государства. Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз (ЕС) ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и обещает инициировать европейские дискуссии об экономической помощи Беларуси после ухода режима."Мы и в дальнейшем будем инициативными в деле мобилизации прежде всего государств региона применять планы национальных санкций, ведь можно достичь одного и того же результата введением национальных планов санкций во всех государствах ЕС. Но это не было бы лучшим решением, потому что, я убежден, что мы как сообщество можем сделать это и быстрее, и эффективнее", - сказал президент в интервью BNS."Сегодня у нас ситуация, когда и другие крупные державы мира еще только думают о введении санкций - США, Соединенное Королевство. Между тем Балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина А. Лукашенко. Список без господина А. Лукашенко, наверное, достоин лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями, и они сами по себе не многое определяют во внутренней жизни Беларуси", - сказал глава государства. По словам Г. Науседы, на А. Лукашенко ложится ответственность за то, что белорусская экономика стала совершенно зависимой от экономики России, и у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, и выдерживать интеграционное давление Москвы.



"Сегодня А. Лукашенко просто оказался в безвыходном положении, в котором - полная зависимость белорусской экономики, задолженность, новые потенциальные проекты, такие, как Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце, которая будет только увеличивать эту финансовую задолженность и зависимость. Сегодня у него больше нет возможнотси балансировать между Востоком и Западом, так как не осталось никаких возможностей договориться с Западом, ибо он сам не готов с ним говорить. Поэтому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру, то есть к Владимиру Путину. А интенции В. Путина совершенно ясны - завершить ту работу, которую он намечал завершить, видимо, более 20 лет назад - то есть полностью объединить два государства в единое целое; и сегодня у А. Лукашенко, в нынешних обстоятельствах, очень мало рычагов, чтобы устоять под этим интеграционным давлением", - сказал президент.



По его словам, Запад может помочь, оказывая поддержку гражданскому обществу Беларуси и обсуждая экономическую помощь после заката эры А. Лукашенко.



"Да, ситуация нехорошая, и вызывает большую обеспокоенность, и единственный путь этому воспротивиться - это сами белорусы, которые, на мой взгляд, не хотят такой судьбы. Помощь гражданскому обществу, студентам, всем пострадавшим от жестокости режима должна быть предоставлена, следует выработать экономическую программу на тот случай, если Беларусь все же выберет путь без А. Лукашенко. Сегодня мы должны об этом дискутировать. Поэтому я отмечаю недостаточную роль Запада и предложил бы брать пример с государств региона, которые демонстрируют лидерство в этом вопросе", - сказал Г. Науседа.



Он сказал, что кандидат оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская может быть признана национальным лидером, потому что имеются косвенные доказательства того, что она победила на выборах.



"Мы можем считать, конечно, госпожу С. Тихановскую победителем на основании косвенных доказательств. Говорят, как теперь установить, что госпожу С. Тихановскую поддерживает большинство жителей Беларуси? Посмотрите, когда организовывались два митинга: один - в поддержку А. Лукашенко, другой - в поддержку С. Тихановской, - на первый митинг людей заставляли идти силой, платили деньги, угрожали. Сколько собралось: Немногим больше 10 тысяч. На другой митинг, на который настоятельно и с угрозами предлагалось не идти и не участвовать в нем, без всяких просьб и призывов собралось 200 тыс. человек или даже больше. Не является ли это достаточно красноречивым фактором, показывающим, на стороне какого лидера жители Беларуси?" - сказал Г. Науседа.



"Нам теперь нужно говорить, что госпожа С. Тихановская - национальный лидер, она берет на себя ответственность, она все более заметна как национальный лидер, как лидер национального Координационного совета. И я надеюсь, что она терпеливо проведет эту ответственность в жизнь до конца. А конец этот может быть только один - новые выборы, в которых свободно могли бы участвовать все кандидаты, а не быть выброшенными с дистанции всевозможными способами, возвращение всех политических диссидентов, число которых сейчас все продолжает увеличиваться. Тогда мы могли бы говорить о настоящих выборах с внешним наблюдением, в правильных условиях, и тогда мы установили бы, кто является настоящим лидером Беларуси. А какой путь она предпочтет: на Запад, на Восток, на Юг или на Север, - это выбор белорусского народа, и ни у кого извне нет права оказывать какое-то влияние", - сказал президент.



На вопрос, насколько реально, что Беларусь на этот раз прекратит транзит своих грузов через Клайпедский порт и Литовские железные дороги, президент ответил: "Я не возьмусь оценивать то, что происходит у людей в головах".



Г. Науседа подчеркнул, что транзит грузов через Литву выгоден прежде всего самой Беларуси, а убытки Литвы не будут так велики, как говорит А. Лукашенко.



"Я апеллирую к тому, что таковы экономические реалии, что транспортировать свой грузопток через Клайпедский порт наиболее выгодно самой Беларуси. Конечно, приходится с немалой долей скепсиса воспринимать некотоые высказывания А. Лукашенко о вероятных последствиях прекращения этого транзита для нашего бюджета и экономики. Иначе, нежели улыбкой, сопроводить эти рассуждения нельзя. Но, разумеется, мы хотим, чтобы экономическое сотрудничество происходило, потому что, прежде всего, это выгодно жителям Беларуси: у них есть работа, зарплата и происходит нормальный экономический процесс. Поэтому мы очень осторожны, когда говорим о вероятных экономических санкциях для Беларуси, потому что это, прежде всего, наверное, накажет не представителей власти, а простых людей, которые сейчас протестуют проти этого режима", - сказал Г. Науседа.



Президент сказал, что при расширении национальных санкций Литва будет согласовывать позицию с другими странами Балтии и Польшей.



"Первое решение было по 30 фамилиям. Я сразу сказал, что список не окончательный и что вероятно его расширение. Как раз над этим вопросом мы сейчас и работаем, и стремимся, чтобы эти решения рождались сообща - чтобы мы не в одиночку их принимали и соревновались, а договаривались с соседями, прежде всего, с Латвией и Эстонией. И я также намерен говорить и с президентом Польши в ближайшем будущем, потому что, насколько мне известно, там тоже идет такое обсуждение. Хотелось бы ободрить их идти тем же путем", - сказал президент.



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Литовский президент Гитанас Науседа призывает политические партии назвать своих кандидатов в министры, а после выборов в сейм обещает утверждать членов правительства только после того, как убедится, что их установки совместимы с его программой государства всеобщего благосостояния.



"Я бы призвал партии, которые уже сейчас начинают свои дебаты, дискуссии, назвать и своих кандидатов в премьеры - если это два кандидата, хорошо, укажите двух, но, главное, назовите и фамилии кандидатов на другие ключевые посты, в министерства, чтобы можно было ориентироваться. Как вы говорите, я тоже избиратель, я хотел бы знать, какие кандидаты будут предложены, потому что мне это кажется очень важным - люди, их установки, порядочность, компетентность и опыт решает многое", - сказал президент в интервью BNS.



Г. Науседа сказал, что на переговорах о составе нового правительства представит свою конкретную политическую повестку дня, согласование которой уже завершается, а премьером предложит не обязательно представителя партии, получившей больше всего мандатов.



"Наверное, нам не стоит задаваться установкой, что это должен быть представитель победившей партии. Правительство Латвии сейчас возглавляет руководитель партии, оказавшейся точно не на первом, не на втором и даже не на третьем месте, и возглавляет вполне успешно", - сказал Г. Науседа.



"Сейчас мы завершаем конкретизацию всей схемы государства всеобщего благосостояния, мы распределили ее по различным блокам, и вcкоре выйдем на финишную прямую. Так что когда мы встретимся с конкретными министрами, я уже смогу представить свое видение развития, и представлю приоритеты, какими они мне видятся, какие будут важны во время предстоящего политического срока полномочий. Во время дискуссий с кандидатами в министры мы будем говорить о том, совместимы ли мои установки и их установки, и возможно ли такое сотрудничество в принципе", - сказал Г. Науседа.



В качестве важнейших своих приоритетов президент назвал улучшение условий образования для детей из семей социального риска и повышение самостоятельности регионов, также он уверял, что не отказывается от своей инициативы пересмотреть налогообложение доходов.



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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что новые послы Литвы в Евросоюзе (ЕС) и США будут названы вскоре.



В интервью BNS президент сказал, что согласование кандидатов уже завершается.



"По дипломатам мы уже подошли к завершению процесса, просто лето помешало провести определенную работу по согласованию, и вскоре мы представим обществу кандидатуру на должность посла в ЕС, посла в США. Сегодня назвать эти фамилии я не могу", - сказал Г. Науседа.



Он сказал, что благодарен завершившей срок полномочий на должности посла в ЕС Йовите Нелюпшене "за прекрасную работу".



"Мы очень успешно работали с ней вместе, когда привезли прекрасный результат с последнего заседания Европейского совета, которое было посвящено многолетней финансовой перспективе. Я считаю, что мы сможеи радоваться этому результату в течение нескольких ближайших лет, только, конечно, нам придется со смыслом использовать деньги", - отметил глава государства.



Кандидатуры новых послов президент должен согласовать с правительством и парламентским Комитетом по иностранным делам.



инф."Обзор" BNS.LT , BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: правительство, Беларусь, интервью, Науседа География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии