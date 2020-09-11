О коронавирусе в Литве сегодня, 11 сентября /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подверждено 44 новых случая коронавируса, общее их число достигает 3243, сообщило в среду Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом больны 1095 человек, 2049 человек выздоровели.



От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



В изоляции находится 7390 человек.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 219 завозных случаев.



За минувшие сутки сделан 5021 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 687 тыс. 118.



* * *



В исследовании популяции на иммунитет к коронавирусу участвовало наполовину жителей Литвы, чем планировалось - 3 тысячи, говорит проводивший исследование ученый.



"У нас было меньше людей, видимо, это обусловлено несколькими факторами. За этот период мы проверили в общей сложности 3 тыс.ю 87 человек", - сказал радио LRT в пятницу утром профессор Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Станкунас. За минувшие сутки в Литве подверждено 44 новых случая коронавируса, общее их число достигает 3243, сообщило в среду Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом больны 1095 человек, 2049 человек выздоровели.От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.В изоляции находится 7390 человек.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 219 завозных случаев.За минувшие сутки сделан 5021 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 687 тыс. 118.* * *В исследовании популяции на иммунитет к коронавирусу участвовало наполовину жителей Литвы, чем планировалось - 3 тысячи, говорит проводивший исследование ученый."У нас было меньше людей, видимо, это обусловлено несколькими факторами. За этот период мы проверили в общей сложности 3 тыс.ю 87 человек", - сказал радио LRT в пятницу утром профессор Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Станкунас.



Предварительные данные исследования пока не раскрываются, однако, по словам М. Станкунаса, можно сказать, что в Литве коронавирусом переболело менее 3% популяции.



При проведении исследования популяции волонтерам делались серологические тесты на COVID-19. Они показывают наличие антител в организме.



Исследование началось 10 августа. Тесты делались жителям Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, а также Укмергского, Таурагского и Зарасайского районов.



* * *



Со следующей недели пораженными коронавирусом странами будут считаться те страны, в которых заболеваемость коронавирусом в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, а не 16 случаев, как до сих пор, объявил литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня, при утверждении списка пораженных стран уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, а страны, которые перешагнули за рубеж 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.



По его словам, такое решение приняла и Эстония, с Латвией все еще идут переговоры.



В Литве до этой поры обязательная двухнедельная изоляция применяется к лицам, приехавшим из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней не превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.



По словам А. Вериги, требование к приезжающим иметь отрицательный тест на коронавирус или сделать тест по приезде сохранится.



Применять такую планку, до которой не будет требоваться самоизоляция, в масштабах всей Европы предлагала и Еврокомиссия.







* * *



COVID-19 переболело от 1,3% до 2,8% жителей шести самоуправлений Литвы, показывает исследование популяции, проведенное учеными Литовского университета наук о здоровье и Вильнюсского университета.



Как сообщает Министерство здравоохранения, предварительные результаты исследования показывают заметные территориальные "неровности" серопозитивности COVID-19: процент положительных результатов колебался от 1,31% в Вильнюсе до 2,83% в Каунасе.



Две трети проверенных жителей не ощущали свойственных COVID-19 симптомов.



Исследование началось 10 июля и продолжалось до 10 сентября. Тесты делались жителям Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, а также Укмергского, Таурагского и Зарасайского районов.



* * *



Литовские больницы из-за коронавируса понесли около 14 млн евро расходов, большая их часть будет компенсирована, сообщил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



По его словам, решения о выделении средств больницам будут представлены правительству на следующей неделе.



С 16 марта до 16 июня в стране был объявлен карантин, во время которого было остановлено предоставление плановых медицинских услуг.



Представители медиков и больниц в августе говорили, что из-за того, что они не получают компенсаций, не получается окончательно рассчитаться с поставщиками.



За недостаточно активное решение вопроса компенсаций для лечебных учреждений Минздрав критиковал и президент Гитанас Науседа. Приглашения принять участие в исследовании были разосланы 13 тыс. человек, планировалось проверить 6,5 тыс.Предварительные данные исследования пока не раскрываются, однако, по словам М. Станкунаса, можно сказать, что в Литве коронавирусом переболело менее 3% популяции.При проведении исследования популяции волонтерам делались серологические тесты на COVID-19. Они показывают наличие антител в организме.Исследование началось 10 августа. Тесты делались жителям Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, а также Укмергского, Таурагского и Зарасайского районов.* * *Со следующей недели пораженными коронавирусом странами будут считаться те страны, в которых заболеваемость коронавирусом в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, а не 16 случаев, как до сих пор, объявил литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига."С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня, при утверждении списка пораженных стран уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, а страны, которые перешагнули за рубеж 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.По его словам, такое решение приняла и Эстония, с Латвией все еще идут переговоры.В Литве до этой поры обязательная двухнедельная изоляция применяется к лицам, приехавшим из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней не превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.По словам А. Вериги, требование к приезжающим иметь отрицательный тест на коронавирус или сделать тест по приезде сохранится.Применять такую планку, до которой не будет требоваться самоизоляция, в масштабах всей Европы предлагала и Еврокомиссия.* * *COVID-19 переболело от 1,3% до 2,8% жителей шести самоуправлений Литвы, показывает исследование популяции, проведенное учеными Литовского университета наук о здоровье и Вильнюсского университета.Как сообщает Министерство здравоохранения, предварительные результаты исследования показывают заметные территориальные "неровности" серопозитивности COVID-19: процент положительных результатов колебался от 1,31% в Вильнюсе до 2,83% в Каунасе.Две трети проверенных жителей не ощущали свойственных COVID-19 симптомов.Исследование началось 10 июля и продолжалось до 10 сентября. Тесты делались жителям Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, а также Укмергского, Таурагского и Зарасайского районов.* * *Литовские больницы из-за коронавируса понесли около 14 млн евро расходов, большая их часть будет компенсирована, сообщил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.По его словам, решения о выделении средств больницам будут представлены правительству на следующей неделе.С 16 марта до 16 июня в стране был объявлен карантин, во время которого было остановлено предоставление плановых медицинских услуг.Представители медиков и больниц в августе говорили, что из-за того, что они не получают компенсаций, не получается окончательно рассчитаться с поставщиками.За недостаточно активное решение вопроса компенсаций для лечебных учреждений Минздрав критиковал и президент Гитанас Науседа. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии