Минздрав Литвы призвал школы не паниковать из-за угрозы COVID-19 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Александр Липовец



По последним данным, коронавирус подтвержден в более чем 20 образовательных учреждениях, два их которых являются дошкольными, передает



Литовский министр отметил, что некоторые учебные заведения переходят на дистанционное обучение даже без указания Национального центра общественного здравоохранения (NVSC).



"Да, муниципалитеты как учредители имеют право принимать такое решение, но эти решения не связаны с инструкциями NVSC, а там, где инструкции даются, это уход на дистанционное обучение людей в количестве одного или двух классов. Я хотел бы призвать не паниковать, потому что для этого образовательные учреждения должны были подготовить порядок разделения потоков, и они для этого и необходимы, чтобы не пришлось все образовательные учреждения выгонять на дистанционное обучение и у детей была возможность получить доступ к контактным урокам," – сообщил Верига. По последним данным, коронавирус подтвержден в более чем 20 образовательных учреждениях, два их которых являются дошкольными, передает Sputnik Литва . Глава Минздрава Аурелиюс Верига призвал школы не паниковать и не переходить на дистанционный режим. Об этом он сообщил на пресс-конференции.Литовский министр отметил, что некоторые учебные заведения переходят на дистанционное обучение даже без указания Национального центра общественного здравоохранения (NVSC)."Да, муниципалитеты как учредители имеют право принимать такое решение, но эти решения не связаны с инструкциями NVSC, а там, где инструкции даются, это уход на дистанционное обучение людей в количестве одного или двух классов. Я хотел бы призвать не паниковать, потому что для этого образовательные учреждения должны были подготовить порядок разделения потоков, и они для этого и необходимы, чтобы не пришлось все образовательные учреждения выгонять на дистанционное обучение и у детей была возможность получить доступ к контактным урокам," – сообщил Верига. Директор Вильнюсского департамента NVSC Роланда Лингене сообщила, что, по данным четверга, случаи COVID-19 зарегистрированы в 21 образовательном учреждении, два из которых являются дошкольными. Всего в школах и детских садах выявлено 25 случаев коронавируса, из них 18 – у малолетних детей и семь – у персонала. По решению NVSC, в образовательных учреждениях изолированы 318 человек.



"Эпидемиологическое исследование не выявило, что коронавирусная инфекция распространилась или что люди заразились в образовательном учреждении. Инфекция заносится из семьи, на праздниках, после различных социальных контактов, но в образовательных учреждениях инфекция не распространяется", – сказала она.



Лингене отметила, что к решению школ о самостоятельном переходе на дистанционное обучение относятся уважительно, однако она подчеркнула, что родители таких детей не получат листок нетрудоспособности по уходу за детьми, поскольку эпидемиологических оснований для изоляции нет.



Кроме того, как сообщил Верига, дети в школах не обязаны носить маски.



"Мы не замечаем бесконтрольного распространения. Бывают обстоятельства, когда их нужно носить, особенно когда приходят посторонние. Для детей такой рекомендации пока нет. Что касается сбора информации из других стран, то практика действительно сильно различается. Если мы увидим, что ситуация значительно ухудшается, они могут появиться", – заявил министр здравоохранения.



По последним данным, в Литве подтверждено почти 3200 случаев коронавируса, 86 пациентов скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,4 миллиона случаев заражения, более 894 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии