Как правильно выбрать букмекерскую контору при помощи рейтинга

Привет всем любителям беттинга. Сегодня аналитики сайта Ставки на спорт точка ком подготовили видео, которое поможет сориентироваться в огромном ассортименте компаний и выбрать подходящего букмекера. Надежный оператор должен соответствовать ряду условий, среди которых глубина росписи, высокие котировки на интересующие события и не только. Предлагаем вам ознакомиться с основными критериями от профессионалов.

Линия и роспись

Чем шире ассортимент спортивных событий у букмекера, тем проще игроку найти свою дисциплину, турнир либо дивизион. Линия каждой БэКа обычно включает ставки на самые популярные виды спорта, например, футбол, хоккей, теннис. Однако все они дотошно высчитываются аналитиками букмекера, а, значит, и шансов на выигрыш чуть меньше. Обратная ситуация складывается с менее популярными дисциплинами, которым беттинговые операторы уделяют меньше внимания.

Большое влияние на успешность беттинга оказывает и глубина росписи на интересующую игру. Чем больше букмекер предлагает вариантов, тем проще будет найти выигрышную ставку. Кроме того, не все БэКа дают маркеты, по которым может быть полный или частичный возврат. Например, при счете 2:0 (два : ноль) пари на ТБ 2.5 (тотал больше двух с половиной голов) окажется минусовым. А ставка на ТБ 2 (тотал больше двух) будет рассчитана с возвратом.

Раздел Live

Большинство игроков предпочитают размещать пари по ходу матча. Здесь необходимо учитывать сразу несколько факторов. Один из них – скорость приема ставки. Некоторые букмекеры сознательно или по техническим причинам тянут с подтверждением пари. За это время коэффициент может уменьшиться, а рынок пропасть или измениться не в сторону беттора.

Глубина линии в лайве, традиционно меньше, чем в прематче. Например, один букмекер на футбольный матч предлагает несколько сотен вариантов пари, а другой - не более 50 (пятидесяти).

Отличным подспорьем для плюсового беттинга является наполнение раздела лайв. Сервис видеотрансляций, графическое отображение происходящего на спортивной площадке, возможность в одном окне отслеживать несколько игр одновременно – все это важно для беттора.

Коэффициенты

Основной заработок букмекеров - это маржа, то есть комиссия, которая закладывается во все исходы. Чем она ниже, тем выше коэффициент, и соответственно больше выигрыш.

Некоторые новички полагают, что разница в условные 0.2 (ноль целых и две десятых) не играет особой роли. Однако это в корне не верно, если говорить о долгосрочной игре. К примеру, на дистанции в 100 (сто) ставок и средней сумме на одно пари в 1 000 (тысячу) рублей недополученная прибыль составит 20 000 (двадцать тысяч) рублей. При дистанции в 500 (пятьсот) ставок потери достигают уже 100 000 (ста) тысяч рублей.

Дополнительные возможности

Букмекерский бизнес является высококонкурентным и многие БэКа предоставляют более широкие возможности для своих пользователей. Например, ряд букмекеров разрешает делать вилки – ставки на оба исхода, где за счет разницы коэффициентов игрок при любом раскладе будет в выигрыше.

Некоторые букмекеры предлагают опцию «Выкуп ставки». Если есть сомнения, что заключенное пари завершится по предполагаемому ранее сценарию, можно выкупить сделку. При этом удастся сохранить часть суммы ставки.

Бонусы

Каждый букмекер предлагает свою бонусную политику. Это может быть % за депозит, бесплатные ставки, кешбэк и не только. Однако, чтобы сделать правильный выбор, стоит помнить о скрытых условиях таких поощрений. Многие букмекерские конторы предлагают бездепозитные бонусы только за регистрацию или установку приложения. В ряде других БэКа денежное поощрение придется отыграть с вейджером до х30. То есть, чтобы получить условные 1 000 рублей необходимо совершить ставок на 30 000 рублей.

В качестве заключения

Идеального букмекера, который бы удовлетворял пожелания всех бетторов, не существует. Вероятно, по этой причине профессиональные игроки заводят счета сразу в нескольких конторах. При выборе букмекера советуем использовать чек-лист от сайта Ставки на спорт точка ком.

Роспись событий в прематче и лайве. Наличие мало популярных дисциплин и турниров в линии. Маркеты с полным или частичным возвратом. Сервисы видеотрансляций, графического отображения. Маржа букмекера средняя или ниже рыночной. Наличие и условия бонусов для новых и постоянных игроков. Отзывы реальных клиентов. Место в рейтинге сайта stavkinasport.com

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