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В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын


Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент РАН Валерий Чарушин.

Ранее сообщалось, что в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса.

"Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", — приводятся в сообщении Уральского федерального университета (УрФУ) слова Чарушина.
По его словам, в Китае утвержден протокол клинического исследования (опубликован в международном журнале Engineering), согласно которому в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести.

УрФУ уточняет, что в исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же изыскания проводятся в ряде больниц Екатеринбурга.
РИА Новости
Категории: технологии, здоровье, образование
Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус
География: Россия
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добавлена сегодня, 11 сентября, 14:00

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