В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Лисицын



Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил



Ранее сообщалось, что в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса.



"Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", — приводятся в сообщении Уральского федерального университета (УрФУ) слова Чарушина. Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент РАН Валерий Чарушин.Ранее сообщалось, что в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса."Триазавирин" имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", — приводятся в сообщении Уральского федерального университета (УрФУ) слова Чарушина. По его словам, в Китае утвержден протокол клинического исследования (опубликован в международном журнале Engineering), согласно которому в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести.



УрФУ уточняет, что в исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же изыскания проводятся в ряде больниц Екатеринбурга. РИА Новости Категории: технологии, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус География: Россия — статья прочитана 122 раза Комментарии