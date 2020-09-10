Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой 🔊 Воспроизвести Президент Сербии Александар Вучич © Валерий Шарифулин/ТАСС



Президент Сербии также считает, что Владимир Путин отлично понимает проблемы балканской страны, сообщает



Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Комментируя сложившуюся ситуацию, он заявил в интервью национальному сербскому телевидению (RTS), что обсуждал в четверг этот вопрос с российским коллегой. Президент Сербии также считает, что Владимир Путин отлично понимает проблемы балканской страны, сообщает ТАСС Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Комментируя сложившуюся ситуацию, он заявил в интервью национальному сербскому телевидению (RTS), что обсуждал в четверг этот вопрос с российским коллегой. "Оба это сделали, хотя я об этом даже не упоминал", - сказал Вучич.



Вучич также уверен, что Путин отлично понимает проблемы балканской страны.



"Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, проамериканский и так далее, я просербский. Он отлично понимает, что значит руководить страной с 7-миллионным населением и так быстро развиваться, быстрее всех в Европе", - сказал Вучич.



Он отметил, что "отношения Сербии с Россией очень хорошие, отношения с Китаем очень хорошие, отличные". "Президент [США Дональд] Трамп нас принял очень сердечно", - добавил сербский лидер.



Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров, Путин и Вучич обсудили в четверг актуальные вопросы стратегического партнерства России и Сербии. С российской стороны была дана высокая оценка личного вклада Вучича в развитие российско-сербских связей. Президент Сербии в свою очередь рассказал об итогах переговоров по проблеме Косова, которые он недавно провел в Вашингтоне и Брюсселе.



Ранее в интернете была размещена фотография, на которой Вучич запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, представитель МИД РФ сопроводила его кадром из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если вас позвали в БД (Белый дом - прим. ТАСС), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте". Позже Захарова извинилась и сообщила, что ее слова были неверно истолкованы и отражали лишь неприятие высокомерия США.



Вучич выразил сожаление в связи с публикацией и в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Позднее первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что конфликт исчерпан. ТАСС Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Путин, Сербия, оскорбление, Захарова, извинения, Вучич — статья прочитана 71 раз Комментарии