Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии также считает, что Владимир Путин отлично понимает проблемы балканской страны, сообщает ТАСС.
Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Комментируя сложившуюся ситуацию, он заявил в интервью национальному сербскому телевидению (RTS), что обсуждал в четверг этот вопрос с российским коллегой.
"Оба это сделали, хотя я об этом даже не упоминал", - сказал Вучич.
Вучич также уверен, что Путин отлично понимает проблемы балканской страны.
"Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, проамериканский и так далее, я просербский. Он отлично понимает, что значит руководить страной с 7-миллионным населением и так быстро развиваться, быстрее всех в Европе", - сказал Вучич.
Он отметил, что "отношения Сербии с Россией очень хорошие, отношения с Китаем очень хорошие, отличные". "Президент [США Дональд] Трамп нас принял очень сердечно", - добавил сербский лидер.
Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров, Путин и Вучич обсудили в четверг актуальные вопросы стратегического партнерства России и Сербии. С российской стороны была дана высокая оценка личного вклада Вучича в развитие российско-сербских связей. Президент Сербии в свою очередь рассказал об итогах переговоров по проблеме Косова, которые он недавно провел в Вашингтоне и Брюсселе.
Ранее в интернете была размещена фотография, на которой Вучич запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, представитель МИД РФ сопроводила его кадром из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если вас позвали в БД (Белый дом - прим. ТАСС), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте". Позже Захарова извинилась и сообщила, что ее слова были неверно истолкованы и отражали лишь неприятие высокомерия США.
Вучич выразил сожаление в связи с публикацией и в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Позднее первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что конфликт исчерпан.
Вучич также уверен, что Путин отлично понимает проблемы балканской страны.
"Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, проамериканский и так далее, я просербский. Он отлично понимает, что значит руководить страной с 7-миллионным населением и так быстро развиваться, быстрее всех в Европе", - сказал Вучич.
Он отметил, что "отношения Сербии с Россией очень хорошие, отношения с Китаем очень хорошие, отличные". "Президент [США Дональд] Трамп нас принял очень сердечно", - добавил сербский лидер.
Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров, Путин и Вучич обсудили в четверг актуальные вопросы стратегического партнерства России и Сербии. С российской стороны была дана высокая оценка личного вклада Вучича в развитие российско-сербских связей. Президент Сербии в свою очередь рассказал об итогах переговоров по проблеме Косова, которые он недавно провел в Вашингтоне и Брюсселе.
Ранее в интернете была размещена фотография, на которой Вучич запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, представитель МИД РФ сопроводила его кадром из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если вас позвали в БД (Белый дом - прим. ТАСС), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте". Позже Захарова извинилась и сообщила, что ее слова были неверно истолкованы и отражали лишь неприятие высокомерия США.
Вучич выразил сожаление в связи с публикацией и в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Позднее первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что конфликт исчерпан.