DT: стратегически важная арктическая миссия НАТО ограничит активность России



Россия стремится занять господствующие позиции в северных морях, чтобы контролировать подходы к Атлантическому океану и иметь возможность обнаруживать местоположение субмарин НАТО. В то время как силы альянса пытаются сдерживать российскую активность в этом регионе, чтобы получить больше свободы в Атлантике, пишет The Daily Telegraph. Этой цели посвящена и масштабная арктическая миссия НАТО, призванная ограничить господство России и гарантировать свободу навигации в районе Арктики, пишет The Daily Telegraph.



ВМС Великобритании возглавили совместную арктическую миссию четырёх стран НАТО, призванную «блокировать господство России» в регионе, пишет The Daily Telegraph. Принимающий в ней участие британский фрегат Sutherland вместе с подразделениями ВМС США, Дании и Норвегии сообща продемонстрировали России, что она «не может чувствовать себя чересчур свободно» в Арктике, и подтвердили свободу навигации в регионе, подчёркивается в статье. ВМС Великобритании возглавили совместную арктическую миссию четырёх стран НАТО, призванную «блокировать господство России» в регионе, пишет The Daily Telegraph. Принимающий в ней участие британский фрегат Sutherland вместе с подразделениями ВМС США, Дании и Норвегии сообща продемонстрировали России, что она «не может чувствовать себя чересчур свободно» в Арктике, и подтвердили свободу навигации в регионе, подчёркивается в статье.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в этой связи, что Великобритания в ближайшие годы намеревается наращивать свою активность в Баренцевом море. По его словам, появление новых морских путей на Крайнем Севере на фоне таяния льдов позволит наполовину сократить время транспортировки коммерческих грузов, переправляемых из Китая в Европу.



Это может принести огромную коммерческую прибыль — однако такие страны, как Россия, которая чувствует свою «стратегическую уязвимость», могут «попытаться бросить вызов принципу свободы навигации», предупреждает The Daily Telegraph. Заявление британского министра обороны о готовности нарастить активность в Баренцевом море доказывает, насколько большой стратегический интерес этот регион представляет для альянса НАТО, подчёркивается в статье.



В то же время российский Военно-морской флот, который базируется на северо-западе в основном в районе Мурманска, стремится занять господствующие позиции в этом регионе, чтобы контролировать северные подходы к Атлантическому океану, пишет The Daily Telegraph. Для России доступ в открытое море здесь имеет огромное значение, потому что ей необходимо обнаруживать местоположение британских, французских и американских субмарин, которые, согласно распространённому мнению, патрулируют эти воды, поясняет автор.



«Моря, связующие Гренландию, Исландию и Великобританию, уже давно считаются важным морским участком для НАТО. Если удастся сдержать Россию над этой линией, у НАТО будет гораздо больше свободы в Атлантике», — подчёркивается в статье.



По некоторым данным, множество гидрофонов в составе «гидроакустической системы обнаружения» сейчас размещены на морском дне, вдоль линии противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией. Хотя эти технологии уже успели устареть, а большая часть оборудования нуждается в ремонте и обновлении, эта система является мощным оружием в арсенале НАТО, отмечает автор.



Эти гидрофоны способны улавливать звуки, издаваемые российскими кораблями и подводными лодками — в частности, их двигателями, поясняется в статье. Затем эти звуки анализируются и сравниваются с другими данными, включая фотографии с военных учений и заходов в порты. «В результате аналитики западной разведки получают более ясное представление о том, какие корабли российского ВМФ пытаются проникнуть в северную Атлантику», — сообщает The Daily Telegraph.



Во время нынешней операции в Баренцевом море британский фрегат Sutherland при поддержке вспомогательного судна руководил оперативной группой, включавшей в себя эскадренный миноносец ВМС США и ещё один фрегат ВМС Норвегии. В миссии также приняли участие более 1200 военнослужащих из четырёх стран НАТО, поясняется в статье. Поддержку с воздуха обеспечивали американские и датские патрульные самолёты. В операции также были задействованы британские истребители, которые ранее базировались в Исландии, но никогда прежде не проводили операции над Северным полярным кругом, пишет The Daily Telegraph.



Фрегат Sutherland провёл свою оперативную группу через целую серию манёвров, проверяя их способность вести боевые действия на поверхности воды и на глубине в одном из самых суровых регионов на планете, подчёркивается в статье: «Осуществление рутинных действий, таких как дозаправка в море, в условиях арктического холода в незнакомых водах — это очень важное учебное упражнение, обеспечивающее эффективную интеграцию между союзниками».



Командир фрегата Sutherland Том Уивер, который осуществлял командование всей оперативной группой, высоко оценил результаты этих манёвров. «Это была чрезвычайно результативная операция на Крайнем Севере. Эта операция стала удивительной возможностью отточить навыки команды моего корабля в изнурительных и неблагоприятных условиях, а также более тесно поработать с нашими ключевыми союзниками в невероятно важном регионе», — отметил он.



Как подчеркнул ранее министр обороны Великобритании, Россия в последнее время активно использует территории Крайнего Севера «для проведения экспериментов с новыми системами вооружения», в том числе с подводными лодками, поэтому в этом районе «многое» можно узнать. «В наших интересах — защищать северные подходы. Выдвигаясь за пределы родины, можно обеспечивать её защиту», — заявил Уоллес.



Последние несколько лет российские военные запускают ракеты большой дальности на тысячи километров из различных точек в Северном Ледовитом океане, пишет The Daily Telegraph. Согласно плану военного руководства Великобритании, в рамках как нынешней, так и будущих операций корабли британских ВМС будут действовать в пределах 100 морских миль от российского побережья. По словам Уоллеса, попытки России «контролировать доступ и транзитные маршруты через Арктику» представляют собой «ненадлежащее использование» зон безопасности, как и её аналогичные действия в Чёрном море, говорится в статье.



Британский министр также сообщил, что Россия попросила другие страны согласовывать свои маршруты за 48 часов до прохождения по ним, что «противоречит нормам международного морского права». Правда, в отношении Великобритании подобных требований пока не поступало, пояснил Уоллес: «Принцип соблюдения международного морского права имеет очень большое значение для такой страны, как Великобритания, которая стремится поддерживать свободную торговлю», — подчеркнул он.



По словам британского министра, Арктика в будущем должна стать частью «привычной зоны операций» для ВМС Великобритании. «Это не нацелено на провокацию. Мы просто расширяем своё присутствие и продвигаемся вперёд», — заявил Уоллес. Он также отметил, что возможность создания британских «сил передового базирования» станет одной из важных тем Комплексного обзора по международной, оборонной политике и политике безопасности.



