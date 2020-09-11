В лесах Литвы пройдут военные учения по подготовке добровольцев 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija / Laura Skiezgiliene



В маневрах примут участие до 95 вооруженных солдат. Они будут проходить как в светлое, так и в темное время суток. В Литве в сентябре пройдут учения по подготовке добровольцев национальной обороны. Об этом сообщил



Маневры пройдут в эти выходные и в период с 18 по 20 сентября в лесах вильнюсского района Гуобай, Мелеконяй и Папишкес, а также в лесах Вильнюса Аукштеи Панеряй и Балтойи Воке.



В учении примут участие до 95 вооруженных солдат.



В выходные имитационные боеприпасы и пиротехника использоваться не будут, однако 18-20 сентября они будут применяться как в светлое, так и в темное время суток.



Солдаты будут передвигаться пешком и на военной колесной технике. В маневрах примут участие до 95 вооруженных солдат. Они будут проходить как в светлое, так и в темное время суток. В Литве в сентябре пройдут учения по подготовке добровольцев национальной обороны. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу мэрии Вильнюсского района.Маневры пройдут в эти выходные и в период с 18 по 20 сентября в лесах вильнюсского района Гуобай, Мелеконяй и Папишкес, а также в лесах Вильнюса Аукштеи Панеряй и Балтойи Воке.В учении примут участие до 95 вооруженных солдат.В выходные имитационные боеприпасы и пиротехника использоваться не будут, однако 18-20 сентября они будут применяться как в светлое, так и в темное время суток.Солдаты будут передвигаться пешком и на военной колесной технике. lt.sputniknews.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: нато, учения, Балтия — статья прочитана 173 раза Комментарии