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В лесах Литвы пройдут военные учения по подготовке добровольцев
В маневрах примут участие до 95 вооруженных солдат. Они будут проходить как в светлое, так и в темное время суток. В Литве в сентябре пройдут учения по подготовке добровольцев национальной обороны. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу мэрии Вильнюсского района.
Маневры пройдут в эти выходные и в период с 18 по 20 сентября в лесах вильнюсского района Гуобай, Мелеконяй и Папишкес, а также в лесах Вильнюса Аукштеи Панеряй и Балтойи Воке.
В учении примут участие до 95 вооруженных солдат.
В выходные имитационные боеприпасы и пиротехника использоваться не будут, однако 18-20 сентября они будут применяться как в светлое, так и в темное время суток.
Солдаты будут передвигаться пешком и на военной колесной технике.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, чп и криминал
Комментарии
Давид
11 сентября, 12:12
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Модно было назвать лесные братья-2.
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