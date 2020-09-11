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Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

© РИА Новости / Владимир Песня


Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, сообщает РИА Новости.

"Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", - сказал Глаголев на брифинге.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости
Категории: общество, здоровье, в России
Ключевые слова: вакцина, путешествия, покупка, виза, минздрав, коронавирус
География: Россия
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добавлена сегодня, 11 сентября, 15:00

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