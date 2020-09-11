Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Песня



Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, сообщает



"Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", - сказал Глаголев на брифинге.



Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, сообщает РИА Новости "Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", - сказал Глаголев на брифинге.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. РИА Новости Категории: общество, здоровье, в России Ключевые слова: вакцина, путешествия, покупка, виза, минздрав, коронавирус География: Россия — статья прочитана 95 раз Комментарии