Я поддерживаю прозрачность: в городах Литвы прошла акция спецслужб 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский. Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/society/20200910/13098597/Ya-podderzhivayu-prozrachnost-v-gorodakh-Litvy-proshla-aktsiya-STT.html



Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к ущербу, который наносит коррупция, и повысить осведомленность граждан, сообщает



Акция призвана привлечь внимание общественности к ущербу, который наносит коррупция, и повысить осведомленность граждан. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к ущербу, который наносит коррупция, и повысить осведомленность граждан, сообщает Sputnik Литва . Служба специальных расследований Литвы (STT) провела в нескольких городах страны акцию "Я поддерживаю прозрачность" (AšPalaikauSkaidrumą). Об этом говорится на страницах ведомства в соцсетях.Акция призвана привлечь внимание общественности к ущербу, который наносит коррупция, и повысить осведомленность граждан. © SPUTNIK/ ВЛАДИСЛАВ АДАМОВСКИЙ



На фотографиях с мероприятия можно увидеть, как ее участники позируют рядом со статуей с надписью "Прозрачность" – специальным символом акции STT.



"STT стремится развить общественное понимание того, что только активные действия каждого из нас являются значительным вкладом в создание одинаково прозрачной среды для населения Литвы", – заявил руководитель отдела антикоррупционного просвещения STT Бенас Алдакаускас.



© Sputnik/ Владислав Адамовский



По данным ведомства, более 80 процентов литовцев считают, что коррупция вредит благополучию общества, но лишь небольшая часть полагает, что они сами несут ответственность за прозрачность ситуации в Литве.



"Основная цель этой кампании и послание, которое мы хотим донести, заключается в том, что от личного вклада каждого из нас зависит, сколько и как долго мы будем пользоваться преимуществами прозрачности", – сказал Алдакаускас.



В Клайпеде акция прошла 3 сентября, в Каунасе – во вторник, а в Вильнюсе – в этот четверг. На фотографиях с мероприятия можно увидеть, как ее участники позируют рядом со статуей с надписью "Прозрачность" – специальным символом акции STT."STT стремится развить общественное понимание того, что только активные действия каждого из нас являются значительным вкладом в создание одинаково прозрачной среды для населения Литвы", – заявил руководитель отдела антикоррупционного просвещения STT Бенас Алдакаускас.По данным ведомства, более 80 процентов литовцев считают, что коррупция вредит благополучию общества, но лишь небольшая часть полагает, что они сами несут ответственность за прозрачность ситуации в Литве."Основная цель этой кампании и послание, которое мы хотим донести, заключается в том, что от личного вклада каждого из нас зависит, сколько и как долго мы будем пользоваться преимуществами прозрачности", – сказал Алдакаускас.В Клайпеде акция прошла 3 сентября, в Каунасе – во вторник, а в Вильнюсе – в этот четверг. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: акция, ССР, корруция География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии