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Я поддерживаю прозрачность: в городах Литвы прошла акция спецслужб

© Sputnik/ Владислав Адамовский. Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/society/20200910/13098597/Ya-podderzhivayu-prozrachnost-v-gorodakh-Litvy-proshla-aktsiya-STT.html


Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к ущербу, который наносит коррупция, и повысить осведомленность граждан, сообщает Sputnik Литва. Служба специальных расследований Литвы (STT) провела в нескольких городах страны акцию "Я поддерживаю прозрачность" (AšPalaikauSkaidrumą). Об этом говорится на страницах ведомства в соцсетях.

Акция призвана привлечь внимание общественности к ущербу, который наносит коррупция, и повысить осведомленность граждан.
© SPUTNIK/ ВЛАДИСЛАВ АДАМОВСКИЙ


На фотографиях с мероприятия можно увидеть, как ее участники позируют рядом со статуей с надписью "Прозрачность" – специальным символом акции STT.

"STT стремится развить общественное понимание того, что только активные действия каждого из нас являются значительным вкладом в создание одинаково прозрачной среды для населения Литвы", – заявил руководитель отдела антикоррупционного просвещения STT Бенас Алдакаускас.

© Sputnik/ Владислав Адамовский


По данным ведомства, более 80 процентов литовцев считают, что коррупция вредит благополучию общества, но лишь небольшая часть полагает, что они сами несут ответственность за прозрачность ситуации в Литве.

"Основная цель этой кампании и послание, которое мы хотим донести, заключается в том, что от личного вклада каждого из нас зависит, сколько и как долго мы будем пользоваться преимуществами прозрачности", – сказал Алдакаускас.

В Клайпеде акция прошла 3 сентября, в Каунасе – во вторник, а в Вильнюсе – в этот четверг.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: акция, ССР, корруция
География: Литва
статья прочитана 96 раз
добавлена сегодня, 11 сентября, 09:30

Комментарии

Ирина
11 сентября, 10:26
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Я постоянно пишу что коррупция в Литве зашкаливает и ни кто не чешется. А Васька слушает да ест.
Столько денег украли на эту аферу ковид,так воруют на пропалую ни кто не видит.
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