Карбаускис прокомментировал слухи о другом кандидате в премьеры Литвы 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas



По словам Карбаускиса, никакая кандидатура кроме действующего главы кабмина никогда не обсуждалась, однако кто-то пытается посеять в обществе сомнения, сообщает



"Это никогда не обсуждалось, это домыслы. Вопрос в том, зачем это делается. Вероятно, есть попытка вызвать у общественности определенные сомнения относительно того, кто наш кандидат. Наш кандидат в премьер-министры – Саулюс Сквернялис. Других обсуждений никогда не было", – заявил Карбаускис. По словам Карбаускиса, никакая кандидатура кроме действующего главы кабмина никогда не обсуждалась, однако кто-то пытается посеять в обществе сомнения, сообщает Sputnik Литва . Лидер правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунас Карбаускис заявил, что информация о планах выдвинуть кандидатуру министра здравоохранения Аурелиюса Вериги на пост премьер-министра – это всего лишь домыслы."Это никогда не обсуждалось, это домыслы. Вопрос в том, зачем это делается. Вероятно, есть попытка вызвать у общественности определенные сомнения относительно того, кто наш кандидат. Наш кандидат в премьер-министры – Саулюс Сквернялис. Других обсуждений никогда не было", – заявил Карбаускис. В четверг сам Верига заявил литовским СМИ, что не будет претендовать на пост премьера, даже если получит такую возможность после выборов в Сейм Литвы в октябре.



По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) республики, в выборах грядущей осенью примут участие девять из 15 членов кабинета министров. В их числе оказались премьер-министр, министры охраны окружающей среды, экономики и инноваций, социальной защиты и труда, коммуникаций, здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел, сельского хозяйства.



Шесть членов правительства решили не баллотироваться. Речь идет о министрах энергетики, финансов, обороны, юстиции, культуры, а также образования, науки и спорта.



Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, премьер, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии