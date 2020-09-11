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Карбаускис прокомментировал слухи о другом кандидате в премьеры Литвы

© Photo : Lietuvos Respublikos Seimas


По словам Карбаускиса, никакая кандидатура кроме действующего главы кабмина никогда не обсуждалась, однако кто-то пытается посеять в обществе сомнения, сообщает Sputnik Литва. Лидер правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунас Карбаускис заявил, что информация о планах выдвинуть кандидатуру министра здравоохранения Аурелиюса Вериги на пост премьер-министра – это всего лишь домыслы.

"Это никогда не обсуждалось, это домыслы. Вопрос в том, зачем это делается. Вероятно, есть попытка вызвать у общественности определенные сомнения относительно того, кто наш кандидат. Наш кандидат в премьер-министры – Саулюс Сквернялис. Других обсуждений никогда не было", – заявил Карбаускис.
В четверг сам Верига заявил литовским СМИ, что не будет претендовать на пост премьера, даже если получит такую возможность после выборов в Сейм Литвы в октябре.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) республики, в выборах грядущей осенью примут участие девять из 15 членов кабинета министров. В их числе оказались премьер-министр, министры охраны окружающей среды, экономики и инноваций, социальной защиты и труда, коммуникаций, здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел, сельского хозяйства.

Шесть членов правительства решили не баллотироваться. Речь идет о министрах энергетики, финансов, обороны, юстиции, культуры, а также образования, науки и спорта.

Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, премьер, выборы, кандидаты, депутаты
География: Литва
статья прочитана 109 раз
добавлена сегодня, 11 сентября, 08:30

Комментарии

Ирина
11 сентября, 10:29
#
Не имеет значения всё равно это марионеточные фигуры.
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