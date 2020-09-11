Институт IWH: Немецкая экономика справится с санкциями против РФ 🔊 Воспроизвести Франкфуртская биржа



Немецкие ученые указывают, что доля экспорта из Германии в Россию находится в диапазоне однозначных чисел и дальнейшие санкции в отношении РФ не сильно ударили бы по экономике ФРГ, сообщает



Возможное ужесточение санкции в отношении России не слишком обременит экономику Германии, считают в Институте экономических исследований (IWH) в Галле. Его эксперты не отрицают, что сфера внешней торговли между ЕС и Россией ощущает на себе последствия действующих санкций. "Однако нужно также отметить, что в количественном отношении экспорт в Россию не так важен для Германии", - подчеркнул эксперт IWH Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller) в интервью агентству dpa, опубликованном в среду, 9 сентября. По его словам, с экономическим эффектом санкций Германия "в целом в состоянии справиться". Немецкие ученые указывают, что доля экспорта из Германии в Россию находится в диапазоне однозначных чисел и дальнейшие санкции в отношении РФ не сильно ударили бы по экономике ФРГ, сообщает DW Возможное ужесточение санкции в отношении России не слишком обременит экономику Германии, считают в Институте экономических исследований (IWH) в Галле. Его эксперты не отрицают, что сфера внешней торговли между ЕС и Россией ощущает на себе последствия действующих санкций. "Однако нужно также отметить, что в количественном отношении экспорт в Россию не так важен для Германии", - подчеркнул эксперт IWH Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller) в интервью агентству dpa, опубликованном в среду, 9 сентября. По его словам, с экономическим эффектом санкций Германия "в целом в состоянии справиться". По данным института, процент экспорта из Германии в Россию в 2019 году находился в диапазоне однозначных чисел от общего объема экспорта Германии. Доля варьируется в зависимости от федеральной земли и составляет от полутора до трех процентов, пояснил Холтемёллер.



Доля немецкого экспорта в Россию снизилась в 2014 году, но не только из-за введенных тогда санкций. "В тот период значительно упали цены на нефть", - напомнил эксперт. Продажа нефти является основным источником иностранной валюты для России, а также составляет значительную часть российского государственного бюджета. Следовательно, российский импорт колебался в зависимости от цены на нефть, указал он.



Дальнейшее ужесточение санкций в отношении России "определенно будет ощущаться экономически", но с макроэкономической точки зрения эти эффекты довольно малы - еще и потому, что другие проблемы, такие как последствия пандемии коронавируса и Brexit, сейчас более актуальны для многих компаний. Хольтемёллер считает вопрос о целесообразности ужесточения санкций в отношении РФ политическим решением.



Европа ищет "общий ответ" на отравление Навального



Ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального должен быть дан на европейском уровне, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Однако в ЕС многие не увязывают отравление Навального с прекращением строительства газопровода "Северный поток - 2", заявила она 8 сентября. Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) заявил, что правительство ФРГ "открыто для всех вариантов санкций". Он подчеркнул, что речь идет не о двустороннем конфликте: "Это конфликт между Россией и демократическими правовыми государствами - в первую очередь в Европе, но также и во всем мире". По словам Рота, поскольку отравление Навального стало серьезным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, речь идет о вопросе международных отношений. dw.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 79 раз Комментарии