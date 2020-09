Нобель для Трампа 🔊 Воспроизвести



Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Это событие, само по себе не слишком значимое (обещать — не жениться, выдвигать — ещё не вручать) совпало с гораздо более серьёзным сдвигом в политических элитах Соединённых Штатов: Трамп бросил открытый вызов верхушке Пентагона и обвинил её в том, что она обслуживает военно-промышленный комплекс Америки.



Впрочем, обо всём по порядку.



На Нобелевскую премию мира — 2021 Трампа выдвинули норвежцы, точнее, депутат норвежского парламента от Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде. Норвежцы последовательны: в 2018 году Партия прогресса уже пыталась выдвинуть Трампа на Нобелевку за вклад в решение проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове. Но тогда что-то не срослось, и премию получил премьер-министр Эфиопии. Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Это событие, само по себе не слишком значимое (обещать — не жениться, выдвигать — ещё не вручать) совпало с гораздо более серьёзным сдвигом в политических элитах Соединённых Штатов: Трамп бросил открытый вызов верхушке Пентагона и обвинил её в том, что она обслуживает военно-промышленный комплекс Америки.Впрочем, обо всём по порядку.На Нобелевскую премию мира — 2021 Трампа выдвинули норвежцы, точнее, депутат норвежского парламента от Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде. Норвежцы последовательны: в 2018 году Партия прогресса уже пыталась выдвинуть Трампа на Нобелевку за вклад в решение проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове. Но тогда что-то не срослось, и премию получил премьер-министр Эфиопии.



Для американца такие слова в адрес первого темнокожего президента, до сих пор остающегося иконой всех либералов и прогрессистов, звучат крамолой. Но Тюбринг-Гйедде европеец, ему можно.



В своём письме в Нобелевский комитет норвежец указал на ещё более ужасную (с точки зрения либерального американского мейнстрима) вещь. «В действительности, — писал он, — Трамп прервал 39-летнюю череду американских президентов, которые либо начинали войны, либо вовлекали США в международные вооружённые конфликты. Последним президентом, который избежал этого, был лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер».



И действительно: Рейган посылал американских солдат на Гренаду и Ливан, Буш-старший запомнился «Бурей в пустыне» в Кувейте, Клинтон — палач Югославии, о Буше-младшем и его борьбе с терроризмом, вылившейся в две бесславные военные кампании США в Ираке и Афганистане, и говорить нечего. Даже «голубь мира» Б.Х. Обама отметился участием в интервенции в Ливии и свержением Муаммара Каддафи.



И лишь Дональд Трамп не только не начинал новых войн, но и с самого начала своего президентства старался сокращать военное присутствие США в далёких краях. По сути, всё, что можно предъявить нынешнему президенту, — это несколько ракетных ударов по сирийским аэродромам да ликвидация генерала КСИР Касема Сулеймани в январе этого года. Для лидера сильнейшей на планете державы, привыкшей играть мускулами в ответ на каждый потенциально недружественный шаг, это практически пацифизм.



Сейчас, за восемь недель до президентских выборов, на которых решится, каким курсом Америка пойдёт в третье десятилетие XXI века, это миролюбие Трампа становится важным козырем в его борьбе с другим претендентом на кресло в Овальном кабинете — Сонным Джо Байденом.



Байден не всегда был милым сенильным дедушкой в лёгкой стадии маразма. В былые времена он имел репутацию одного из главных ястребов в Демократической партии. Либеральные СМИ не любят об этом говорить, но мало какое американское военное вмешательство в дела других государств начиная с 1991 года проходило без активного политического участия Байдена. Именно Байден настаивал на отмене эмбарго на поставки оружия боснийским мусульманам и поддержке их воздушными ударами НАТО.



Не кто иной, как Байден в апреле 1993 года заявил Слободану Милошевичу: «Я думаю, что вы проклятый военный преступник и что вас следует судить как военного преступника». Это Байден настаивал на расширении НАТО на восток, поддерживал варварские бомбардировки Союзной Республики Югославии в 1999 году, защищал косовских албанцев и даже — вместе с республиканским ястребом Маккейном — подталкивал президента Клинтона к использованию сухопутных войск против сербской армии. Байден был решительным сторонником войны в Афганистане — в 2001 году он произнёс знаменитую фразу: «Чего бы это ни стоило, мы должны это сделать!»



И наконец, будучи главой комитета сената по международным отношениям, Байден сыграл важную роль в принятии решения о вторжении США в Ирак в 2003 году. Сообщалось, что на слушания в своём комитете он вызывал специально обученных «свидетелей», которые рассказывали сенаторам о том, каким чудовищем является Саддам Хусейн, сколько в его арсеналах оружия массового поражения и как он покровительствует «Аль-Каиде».



В действительности режим Хусейна был врагом «Аль-Каиды»* и никакого ОМП у иракского лидера не было. Байден попросту обманул своих коллег в сенате, и эта ложь обошлась Америке дорого: более 4500 солдат и офицеров армии США погибли в песках Ирака.



И вот теперь ястребиное прошлое Байдена играет с ним дурную шутку.



Сонный Джо может позиционировать себя как либерала, лучшего друга меньшинств и верного сподвижника Обамы. Он может обещать избирателям подъём экономики (неизбежный после нынешнего спада) и победу над COVID-19. Но он не может изменить своё прошлое. И главное, чего он не может в этом прошлом изменить, — своего отношения к войне.



На этом фоне пацифист Трамп, да ещё и номинированный на Нобелевскую премию мира, выглядит гораздо выигрышнее. Рейтинг Байдена и без того проседает — даже очень расположенные к нему социологические опросы уже не дают ему больше восьми процентных пунктов отрыва от Трампа, а более объективные, такие как Rasmussen, и вовсе показывают +2 процентных пункта. Но главное — тенденция, а она неумолимо свидетельствует о падении популярности Сонного Джо. Именно поэтому вопрос «войны и мира» приобретает огромную значимость для обоих кандидатов.



В этой ситуации громом среди ясного неба прозвучали слова Трампа, сказанные им в понедельник во время пресс-конференции в Белом доме.



«Я не говорю, что Вооружённые силы США меня любят. Меня любят обычные солдаты, а вот верхушка Пентагона, наверное, вряд ли. Они хотят только вести войны, чтобы не расстраивать все эти замечательные компании, которые производят бомбы, самолёты и всё остальное. Но мы выходим из бесконечных войн», — сказал президент США.



По сути, Трамп обвинил руководство Вооружённых сил США в том, что оно руководствуется не столько государственными интересами, сколько интересами военно-промышленного комплекса (ВПК). Журналисты, разумеется, сразу заметили сходство между этими словами Трампа и знаменитой прощальной речью Дуайта Эйзенхауэра, 34-го президента США, в которой тот впервые использовал термин «военно-промышленный комплекс». 17 января 1961 года покидающий свой пост Эйзенхауэр сказал: «Соединение огромного военного истеблишмента и мощной военной индустрии является новым в американском опыте. Мы признаём настоятельную необходимость подобного развития. Тем не менее мы не должны забывать о том, что это может привести к серьёзным последствиям и повлиять на саму структуру нашего общества. Мы должны остерегаться неоправданного влияния военно-промышленного комплекса на власть и не должны допустить, чтобы это влияние превратилось в угрозу нашим свободам и демократическому процессу».



Эти слова Эйзенхауэра (генерала и героя войны) на долгие годы определили отношение многих прогрессивных — тогда, впрочем, это слово имело несколько иной смысл — американцев к процессу бесконтрольного роста военной мощи Америки. Для либералов и демократов 1960-х — 1970-х годов прошлого века ВПК был синонимом могучего внутреннего врага, который, дай ему волю, привёл бы страну к фашистской диктатуре (на эту тему были написаны и сняты десятки триллеров и антиутопий).



Но сейчас всё встало с ног на голову.



Для нынешних либералов и прогрессистов главный фашист — это Трамп, а вот его враги — замечательные и милые люди, даже военные и лоббисты ВПК. Поэтому так взбесились либеральные СМИ, которые, по идее, должны относиться к Пентагону и вообще «военщине» как минимум с осторожным скептицизмом. «Трамп предпринял беспрецедентную публичную атаку на руководство вооружённых сил!» — паникует, например, CNN.



А незадолго до того, как Трамп сделал своё громкое заявление, главный редактор влиятельного издания The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал длиннющую статью о том, как пренебрежительно Трамп относится к памяти павших за Америку солдат и офицеров. Если верить Голдбергу, изобильно ссылающемуся на не названных по имени свидетелей приватных разговоров Трампа, президент называл погибших американских солдат «неудачниками» и «лохами».



Доказательства? Вот, например, рассказ (естественно, со ссылкой на четырёх анонимов, «не понаслышке знакомых с ситуацией) о том, как Трамп отменил посещение американского кладбища неподалёку от Парижа во время визита во Францию в 2018 году. Официальная версия — в тот день лил дождь, и Секретная служба не могла обеспечить безопасное перемещение президента на вертолёте. Но на самом деле — а Голдберг-то точно знает, как всё было! — Трамп просто боялся, что его причёска растреплется под дождём, а кроме того, не считал нужным почтить память погибших в Первой мировой войне американских солдат. «Почему я должен идти на это кладбище? Оно полно неудачников!» — якобы сказал президент.



И таких подленьких сливов, призванных разрушить репутацию Трампа в глазах военных, да и вообще патриотов, в последнее время становится всё больше. Отметился даже «легенда американской журналистики» Боб Вудворд, написавший книгу «Ярость» (Rage), целиком посвящённую «разоблачениям» хозяина Белого дома.



В этой книге немало места уделено отношению Трампа к высокопоставленным военным (Трамп их не любит). Так, своему советнику по торговле Питеру Наварро президент якобы сказал: «Мои проклятые генералы — просто кучка трусов (My f***ing generals are a bunch of pussies). Они больше заботятся о своих союзах, чем о торговых сделках».



Оставим в стороне вопрос о том, почему это генералы должны вообще заботиться о торговых сделках. Даже если представить себе, что Трамп говорил нечто подобное, это лишь подтверждает давно известную истину: 45-й президент США прежде всего бизнесмен, думающий не о войнах, а о заключении сделок. И это, какими бы ни были цели Боба Вудворда и вовсю рекламирующих его книгу либеральных СМИ («Rage» появится на прилавках только 15 сентября), скорее, говорит в его пользу.



Ну а самое главное — в пользу Трампа говорят его дела (помните, что сказал норвежский депутат?).



В среду, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, Трамп озвучил конкретные цифры сокращения военных контингентов США в Ираке и Афганистане. Численность солдат и офицеров в Ираке планируется сократить с 5200 до 3500, а афганский контингент — с 13 тыс. до 4 тыс. Трамп также вновь повторил своё обещание полностью вывести войска из Афганистана после заключения мирного договора между властями страны и лидерами «Талибана»**. Причём, по информации журналистки Fox News Дженнифер Гриффин, эти планы были разработаны ещё до того, как Джеффри Голдберг опубликовал свою «разоблачительную» статью в Atlantic.



«Мы часто слышим фразу «Конец бесконечным войнам», — прокомментировала выступление Трампа пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. — Не так часто мы видим, как это делается».



Казалось бы, нужно аплодировать Трампу, который оказался достаточно смелым, чтобы взять на себя ответственность за исправление ошибок своих предшественников. Понятно, что он делает это прежде всего для того, чтобы обеспечить себе преимущество над своим конкурентом в битве за Белый дом, но суть-то от этого не меняется! Первый раз за долгие годы Америка не расширяет, а сокращает своё военное присутствие в далёких регионах. Тысячи американских солдат вернутся домой, и тысячи семей — как в США, так и на Ближнем Востоке — смогут наконец вздохнуть спокойно.



Но ни журналисты, ни высоколобые эксперты, ни говорящие головы в телевизоре не собираются аплодировать Трампу за его пацифизм. Им гораздо важнее, чтобы победил престарелый ястреб Байден, при котором США наверняка ввяжутся в очередную войну. Похоже, что здравый смысл окончательно вошёл в конфликт с либеральной идеологией — прямой, как рельс, и такой же непрошибаемой.



Поэтому не так уж и важно, дадут Трампу в этот раз Нобелевскую премию мира или же нет. Гораздо важнее — и не только для США — удастся ли ему выиграть эти выборы. Если удастся, то у мира будет хороший шанс на ещё четыре года без войны.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Автор: Кирилл Бенедиктов, политолог, автор политической биографии Дональда Трампа «Чёрный лебедь» для RT russian.rt.com