Евросовет продлил санкции против российских компаний и граждан 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Ограничения останутся в силе до марта следующего года.



Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза, передает



— Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года, — говорится в заявлении.



Ранее Лайф сообщал, что Кипр заблокировал санкции Евросоюза по отношению к Белоруссии, потребовав ввести аналогичные меры в отношении Турции. Новыми санкциями республике угрожают США. По словам госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, меры могут быть приняты в связи с недавним задержанием оппозиционерки Марии Колесниковой. Ограничения останутся в силе до марта следующего года.Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза, передает ЛАЙФ — Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года, — говорится в заявлении.Ранее Лайф сообщал, что Кипр заблокировал санкции Евросоюза по отношению к Белоруссии, потребовав ввести аналогичные меры в отношении Турции. Новыми санкциями республике угрожают США. По словам госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, меры могут быть приняты в связи с недавним задержанием оппозиционерки Марии Колесниковой. life.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа — статья прочитана 106 раз Комментарии