Главная >> Новости >> политика, чп и криминал, в Европе >> Евросовет продлил санкции против российских компаний и граждан

Евросовет продлил санкции против российских компаний и граждан

Фото © Pixabay


Ограничения останутся в силе до марта следующего года.

Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза, передает ЛАЙФ.

— Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года, — говорится в заявлении.

Ранее Лайф сообщал, что Кипр заблокировал санкции Евросоюза по отношению к Белоруссии, потребовав ввести аналогичные меры в отношении Турции. Новыми санкциями республике угрожают США. По словам госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, меры могут быть приняты в связи с недавним задержанием оппозиционерки Марии Колесниковой.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа
статья прочитана 106 раз
добавлена сегодня, 11 сентября, 09:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка