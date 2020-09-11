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Евросовет продлил санкции против российских компаний и граждан
Ограничения останутся в силе до марта следующего года.
Европейский союз ещё на полгода продлил санкции против российских граждан и компаний, которые несколько лет назад вошли в чёрный список после событий на Украине. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза, передает ЛАЙФ.
— Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года, — говорится в заявлении.
Ранее Лайф сообщал, что Кипр заблокировал санкции Евросоюза по отношению к Белоруссии, потребовав ввести аналогичные меры в отношении Турции. Новыми санкциями республике угрожают США. По словам госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, меры могут быть приняты в связи с недавним задержанием оппозиционерки Марии Колесниковой.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
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