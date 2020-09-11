В СК РФ создадут отдел по расследованию фальсификации истории Отечества 🔊 Воспроизвести



В Следственном комитете создадут отдел, который будет расследовать преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, сообщает



Такое решение принял председатель ведомства Алксандр Бастрыкин. Отделение будет создано в структуре управления по расследованию прошлых лет — она входит в Главное следственное управление.



«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — заявили в СК.



Отдел создан с учётом того, «какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны».



В мае секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире. В Следственном комитете создадут отдел, который будет расследовать преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, сообщает RT Такое решение принял председатель ведомства Алксандр Бастрыкин. Отделение будет создано в структуре управления по расследованию прошлых лет — она входит в Главное следственное управление.«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — заявили в СК.Отдел создан с учётом того, «какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны».В мае секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: война, Путин, история, память, МИД, СК География: Россия — статья прочитана 158 раз Комментарии