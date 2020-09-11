США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата 🔊 Воспроизвести Здание Министерства финансов США © AP Photo/Patrick Semansky



Соединенные Штаты в четверг включили троих россиян и одного украинца в санкционные списки по предполагаемым кибератакам и вмешательству в американские выборы. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина, передает



В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Соединенные Штаты в четверг включили троих россиян и одного украинца в санкционные списки по предполагаемым кибератакам и вмешательству в американские выборы. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина, передает ТАСС В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. По версии ведомства, эти лица "предпринимали попытки повлиять на избирательный процесс в США". Минфин вновь утверждал, что Россия "пытается посеять рознь между политическими партиями [США] и вызвать внутренние разногласия с целью повлиять на избирателей в рамках более широких усилий Москвы по подрыву демократических стран и институтов".



В документе Деркача называют "российским агентом, который более десяти лет поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами". Украинский депутат, по версии Вашингтона, "был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США". Нынешние санкции, полагают в Минфине, являются "четким сигналом" для Москвы "о недопустимости подобной деятельности".



"Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира, - утверждается в распространенном в четверг письменном заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. - Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для противодействия этим российским кампаниям дезинформации и защиты целостности нашей избирательной системы".



Деятельность украинского депутата



По версии Минфина, с конца 2019 года до середины 2020 года Деркач "вел скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных историй об официальных лицах США на предстоящих президентских выборах 2020 года". Распространенную депутатом информацию в ведомстве назвали "ничем не подтвержденной". "В период с мая по июль 2020 года Деркач опубликовал смонтированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию с намерением дискредитировать официальных лиц США и выдвинул необоснованные обвинения против американских и международных политических деятелей", - утверждается в документе.



Деркач в июле обнародовал аудиозаписи, на которых, как он утверждает, Порошенко в телефонном разговоре с нынешним кандидатом на пост президента США от демократов Байденом признал факт подготовки украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года. По данным американских СМИ, украинский депутат неоднократно встречался с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.



Трое внесенных в черный список граждан РФ, по версии американских властей, причастны к российскому "Агентству интернет-исследований", против которого ранее уже вводились санкции в связи с приписываемым России вмешательством в американские выборы 2016 года.



Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.



Расследованием приписываемых РФ попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не было никакого сговора между властями России и республиканцем Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США в 2016 году. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.



Российское руководство предупреждает, что в связи с приближением в США даты новых президентских выборов, намеченных на 3 ноября, не подкрепленные доказательствами обвинения в адрес Москвы со стороны американских официальных лиц будут только множиться. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа — статья прочитана 134 раза Комментарии