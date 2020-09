Что сейчас с Навальным. Версии журналистов, соратников и властей 🔊 Воспроизвести DPA/TASS



СМИ в четверг сообщили, что состояние Алексея Навального, которого на днях вывели из искусственной комы, заметно улучшилось, и он снова может говорить. В то же время соратники политика указывают на то, что в публикациях много неточностей, сообщает СМИ в четверг сообщили, что состояние Алексея Навального, которого на днях вывели из искусственной комы, заметно улучшилось, и он снова может говорить. В то же время соратники политика указывают на то, что в публикациях много неточностей, сообщает ВВС . В Кремле же заявили, что не имеют официальной информации о состоянии "пациента". Что написали СМИ



Немецкий журнал Der Spiegel и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что к Навальному вернулась речь и он, вероятно, может помнить, что происходило до того, как ему стало плохо на борту самолета.



"Как понимают Der Spiegel и Bellingcat, Навальный снова может говорить и, скорее всего, помнит подробности того, как он потерял сознание, - пишет Der Spiegel. - Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за покушением".



По информации Der Spiegel и Bellingcat, после того, как Навальный пришел в себя, охрану берлинской клиники "Шарите" усилили. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможные новые попытки покушений на политика, предполагают они.



В свою очередь издание The Insider сообщило, что Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы.



EPA Image caption На входе в клинику "Шарите" вас встретят вооруженные полицейские



По данным источников издания, его состояние "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации", и политику "даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета".



Врачи прогнозируют, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже практически полностью в норме, пишет The Insider. По данным издания, теперь к политику разрешили пускать посетителей (раньше к нему пускали только жену).



Полиция Берлина отказалась от комментариев в связи с ситуацией вокруг Навального.



Накануне немецкое издание Die Zeit сообщило, что Навального отравили неизвестным ранее вариантом "Новичка", который "действует медленнее, чем известные до сих пор" и может быть доступен только спецслужбам.



По мнению медиков, жизнь оппозиционера удалось спасти благодаря быстрой реакции пилотов, принявших решение экстренно приземлиться в Омске, и врачам, которые ввели ему атропин еще в аэропорту, отмечалось в статье Die Zeit.



Как отреагировали соратники



После выхода материалов об улучшении состояния Навального его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что в них много неточностей и преувеличения.



"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала она в "Твиттере".



О том, что в сообщениях СМИ есть фактические ошибки, заявил также глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков.



"Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок", - заявил он в разговоре с "Медузой".



Какие неточности и фактические ошибки допустили СМИ в своих публикациях, ни Ярмыш, ни Волков не пояснили.



Что говорят в Кремле



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что у Москвы нет никаких официальных данных о состоянии здоровья Навального. "Мы не располагаем достоверной информацией о состоянии здоровья пациента", - сказал он.



Комментируя сообщения о том, что Навальный приходит в себя и многое помнит, Песков подчеркнул, что это информация не официальная.



"Это же сообщения СМИ. Мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первоисточник до тех пор, пока они не подкреплены какой-то более-менее официальной информацией", - заявил он.



Пескова также попросили прокомментировать слова госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности российских властей к отравлению Навального.



Помпео сказал: "Есть значительная вероятность того, что это действительно пришло от высокопоставленных российских чиновников". Песков прокомментировал это так: "Какие-то прямые или косвенные указания на причастность любых российских официальных представителей к произошедшему, мы считаем эти намеки недопустимыми и априори ошибочными".



Отравление Навального



Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж экстренно приземлился в аэропорту Омска, и Навального доставили в местную больницу скорой помощи №1.



Родственники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж, однако российские врачи настаивали на том, что политик находится в нетранспортабельном состоянии. В итоге они все же дали разрешение на перевозку Навального, и утром 22 августа его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".



Вскоре в "Шарите" заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября власти Германии, ссылаясь на заключение специалистов лаборатории бундесвера, уточнили, что политика отравили боевым веществом группы "Новичок".



7 сентября в "Шарите" сообщили, что состояние Навального улучшилось - политика вывели из искусственной комы, он начал реагировать на речь, его снимают с аппарата искусственной вентиляции легких.



Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было.



