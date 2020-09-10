Белорусские оппозиционеры намерены перебраться с Украины в Литву и Польшу 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Стрингер



По словам оппозиционеров, они намерены вернуться в Белоруссию в течение двух-трех недель, но хотят, чтобы их возвращение было ярким, сообщает



"Попытаемся скоординироваться с нашей командой, планируем поехать в Литву, Польшу, работать оттуда. Будем высокомобильными. Не собираемся просить политическое убежище на Украине, так как находимся в рамках политической кампании", – заявил Родненков в интервью интернет-изданию "Страна.ua". По словам оппозиционеров, они намерены вернуться в Белоруссию в течение двух-трех недель, но хотят, чтобы их возвращение было ярким, сообщает Sputnik Литва . Представитель Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов намерены перебраться с Украины в Литву и Польшу, чтобы работать оттуда."Попытаемся скоординироваться с нашей командой, планируем поехать в Литву, Польшу, работать оттуда. Будем высокомобильными. Не собираемся просить политическое убежище на Украине, так как находимся в рамках политической кампании", – заявил Родненков в интервью интернет-изданию "Страна.ua". По словам оппозиционеров, они намерены вернуться в Белоруссию в течение двух-трех недель, но хотят, чтобы их возвращение было ярким. "Планируем", – заявил Родненков отвечая на вопрос, собирается ли он вместе с Кравцовым вернуться в Белоруссию.



При этом Родненков отметил, что для возвращения в Белоруссию им придется организовать массовую поддержку на границе. "Скорее всего, понадобится организовать похожую многочисленную поддержку на границе, но пока определенного плана нет", – сказал он.



Оппозиционеры также не исключают, что по возвращению в Белоруссию их арестуют, но считают, что на родине их деятельность будет более эффективна, чем дистанционное участие.



Ранее выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию и выехали на Украину, а Мария Колесникова оказалась задержана.



Некоторое время назад представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.



Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве.



В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.



По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, также есть жертвы. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в Европе, политика Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 157 раз Комментарии