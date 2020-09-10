Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовская компания транспортных и логистических услуг из Шяуляй Transimeksa за не разглашаемую сумму приобрела компанию в Германии. Frolich предоставит литовской компании географическое развитие и расширение пакета услуг, сообщила деловая газета Verslo zinios.



Frolich Internationale Transporte, которая до этого управлялась одной семьей, стала частью группы Transimeksa с сентября. Как утверждает руководитель и акционер компании Дарюс Вишнячускас, к возможности расширения в Германии компания присматривалась уже несколько лет:"Это связано и с географическим расширением, и с желанием быть ближе к клиентам, и с Пакетом мобильности. Мы присматривались почти три года, несколько попыток не удались, хотя прогресс был. А сейчас удалось". Литовская компания транспортных и логистических услуг из Шяуляй Transimeksa за не разглашаемую сумму приобрела компанию в Германии. Frolich предоставит литовской компании географическое развитие и расширение пакета услуг, сообщила деловая газета Verslo zinios.Frolich Internationale Transporte, которая до этого управлялась одной семьей, стала частью группы Transimeksa с сентября. Как утверждает руководитель и акционер компании Дарюс Вишнячускас, к возможности расширения в Германии компания присматривалась уже несколько лет:"Это связано и с географическим расширением, и с желанием быть ближе к клиентам, и с Пакетом мобильности. Мы присматривались почти три года, несколько попыток не удались, хотя прогресс был. А сейчас удалось". Frolich, у которой 60 тягачей и 80 полуприцепов, в последнее десятилетия уделяла основное внимание бизнесу интермодальных перевозок. Компания управляет железнодорожным соединением между германским Каселем и итальянской Вероной, по которому перевозятся полуприцепы, а также логистическим терминалом в городе Хессиш Лихтенау. Frolich Internationale Transporte также занимается перевозкой с частичной и полной загрузкой.



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Германская сеть розничной торговли Lidl Lietuva планирует достроить почти 8 тыс. кв метров к своему логистическому центру в Рамучяй, что в Каунасском районе. Инвестиции в температурный склад планирует и Maxima, сообщила деловая газета Verslo zinios.



По словам главы Логистического департамента Lidl Lietuva Андрюса Нармонтаса, логистический центр необходимо расширить, поскольку нынешний, занимающий 41,9 тыс. кв метров, уже недостаточен. Компания пока не получила разрешение на строительство, но проектные предложения уже готовы. Работы планируется начать в первом полугодии следующего года, они продлятся до 2022 года. Как говорится в документах, после расширения количество работников в логистическом центре не изменится.



Общая площадь собственных складов сети Maxima составляет более 100 тыс. кв. метров. В целом имеется шесть складов, находящихся в различных местах Вильнюса. Также используются логистические центры партнеров, находящиеся в Вильнюсе и Каунасе. Компания рассматривает возможность строительство нового температурного склада, который позволит оптимизировать количество мест в имеющихся складах и упростить доставку в магазины.



Между тем, сеть супермаркетов Rimi Lietuva пока не планирует расширение логистического центра, а обслуживающая складские потребности сети Norfa компания Rivona повысила производительность внедренной на складе автоматизированной системы.



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В августе оборот действующей в странах Балтии и Финляндии газовой бирже GET Baltic составил 344 гигаватт-час природного газа – это на 40% больше, чем в июле (246 гигаватт-часов) и в 4,4 раза больше, чем в августе прошлого года (78 гигаватт-часов).



Цены на отдельные сделки колебались от 4,74 евро до 10,65 евро за мегаватт-час в августе была осуществлена 1321 сделка (все они – на рынке дневных сделок), когда в июле их было – 1142, сообщила GET Baltic.



В последний месяц лета торги на бирже оставались активными на всех торговых площадках: 45% газа было приобретено на литовской торговой площадке, 35% – на совместной латвийско-эстонской, а 20% – на финской.



Показатель индекса цен на природный газ Балтийских стран и Финляндии BGSI, который фиксирует изменения цен на природный газ на рынке во время дневных сделок, падавший до сих пор семь месяцев подряд, в августе поднялся до 7,85 евро за мегаватт-час (в июле 2020 он составил 6,61 евро за мегаватт-час).



В целом в августе на бирже было 99 участников (в июле – 98).



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В январе-августе этого года дочернее предприятие грузоперевозок LTG Cargo Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) перевезло 33,8 млн тонн грузов - на 7,8% меньше, чем за три квартала прошлого года. По сообщению компании, все же результат лучше, чем публиковавшиеся ранее прогнозы сокращения грузоперевозок.



Только в августе LTG Cargo перевезла 5,1 млн тонн грузов – на 3,1% больше, чем в августе прошлого года. Наибольшее влияние на это оказала перевозка рекордного урожай зерна в Литве в этом году и повышение на 22% потока белорусских грузов в Клайпедский порт, говорится в сообщении LTG Cargo.



По предварительным данным, в августе LTG Cargo перевезла в Литве 0,51 млн тонн литовского зерна – на 51% больше, чем в августе прошлого года. Если оценивать исторические данные, то перевезенное в августе количество отечественного зерна является крупнейшим с 2014 года.



Годовое падение грузов было обусловлено замедлением торговли по причине COVID-19, сокращением сырьевых рынков. По сообщению компании, падения грузооборота фиксируются во всех соседних странах.



В разгар пандемии коронавируса в апреле LTG Cargo представила два сценария деятельности – по оптимистичному сценарию, согласно которому не будет второй волны COVID-19 и экономика восстановится достаточно быстро, поток грузов сократиться приблизительно на 7,5%, а по пессимистичному – приблизительно на 12%.



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В предстоящие выходные на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТСПГ) должен прибыть новый крупный газовоз из Норвегии - 18-ый в этом газовом году.



"Планируется, что Arctic Princess прибудет в Клайпедский порт в ночь на 12 сентября. Судно доставит 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировал BNS оператор КТСПГ - компания Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.



В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на терминале были приняты четыре крупных газовоза из США и 48 небольших грузов (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод компании "Новатэк".



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Производитель автомобильной проводки Yazaki Wiring Technologies Lietuva, действующий в Клайпедской свободной экономической зоне и принадлежащий японскому концерну Yazaki, утверждает, что испытал негативное влияние эпидемии коронавируса, а влияние кризиса будет ощущаться и в новый финансовый период.



Выручка Yazaki Wiring Technologies Lietuva в прошлом финансовом году, который начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года, составила 53,27 млн евро - на 17,2% меньше, чем в предыдущем году (64,346 млн евро), чистая прибыль уменьшилась почти на 70% до 1,224 млн квро (на 4,026 млн евро), сообщается в отчете компании за 2019-2020 финансовый год, представленном в Реестровый центр.



Компания указывает, что недостаточные объемы производства в последние дни нынешнего года и в течение всего апреля оказывает негативное влияние на результаты уже начавшегося 2020-2021 финансового года.



После открытия заводов в Европе компания в начале мая возобновила производство, однако утверждает, что заказы производителей автомобилей нестабильны и их объемы по сравнению с 2019 годом уменьшились.



Компания, действующая в Литве с 1993 года, производит системы проводов для грузовиков шведского Volvo, французского Renault и легковых автомобилей германского Mercedes-Benz.



100% акций литовского предприятия принадлежат немецкой Yazaki Wiring Technologies, которая, свою очередь, принадлежит японской Yazaki Corporation.



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Зарегистрированная в Польше компания платежей Payeye учредила предприятие в Литве.



По данным Реестрового центра, деятельность компании связана с деятельностью учреждений электронных денег, включая выпуск электронных денег, их выкуп, распространение и предоставление платежных услуг.



Предприятие Payeye Europe в Литве зарегистрировано в среду. Единственный акционер предприятия - польская Payeye.



Уставный капитал предприятия составляет 350 тыс. евро, его главой назначен Кристиан Томаш Кульчицкий. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии