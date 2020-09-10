О коронавирусе в Литве сегодня, 10 сентября 🔊 Воспроизвести



Коронавирус установлен в общей сложности в 21 учебном заведении Литвы, в этой связи изолировано 318 человек, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



По ее словам, в четверг коронавирус подтвержден еще у двух школьников вильнюсских прогимназий.



Из 21 учебного заведения, в которых выявлен коронавирус, два - дошкольные заведения.



Как сказала представитель НЦОЗ на пресс-конференции в четверг, сейчас больны 18 школьников и семь работников учебных заведений, три из них - учителя.



Р. Лингене сообщила, что из-за заболеваний в учебных заведениях изолировано в общей сложности 318 человек.



Между тем министр здравоохранения Аурелиюс Верига призвал школы не паниковать.



По его словам, часть учебных заведения, в которых установлены случаи заболевания коронавирусом, принимает решения продолжать учебный процесс удаленным способом не только для тех учеников, которым НЦОЗ предписал самоизоляцию, но и для остальных учеников. Коронавирус установлен в общей сложности в 21 учебном заведении Литвы, в этой связи изолировано 318 человек, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.По ее словам, в четверг коронавирус подтвержден еще у двух школьников вильнюсских прогимназий.Из 21 учебного заведения, в которых выявлен коронавирус, два - дошкольные заведения.Как сказала представитель НЦОЗ на пресс-конференции в четверг, сейчас больны 18 школьников и семь работников учебных заведений, три из них - учителя.Р. Лингене сообщила, что из-за заболеваний в учебных заведениях изолировано в общей сложности 318 человек.Между тем министр здравоохранения Аурелиюс Верига призвал школы не паниковать.По его словам, часть учебных заведения, в которых установлены случаи заболевания коронавирусом, принимает решения продолжать учебный процесс удаленным способом не только для тех учеников, которым НЦОЗ предписал самоизоляцию, но и для остальных учеников. Министр говорит, что хотя сейчас школьники не обязаны носить маски в школе, такое требование может быть введено, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.



В Литве подтверждено 3199 случаев COVID-19, в настоящее время больны 1070 человек, 2030 человек выздоровели.



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Литва предлагает Латвии и Эстонии поднять планку для применения обязательной самоизоляции при приезде из страны - с 16 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей до 25 случаев.



Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



По его словам, Литва делает это для сохранения так называемого "балтийского пузыря" для взаимных поездок, тем более, что возможность изменения показателя обсуждает сейчас вся Европа, а не только страны Балтии.



А. Верига подчеркнул, что эту планку можно было бы применять ко всем перемещающимся между государствами, не только для к лицам из Литвы, Латвии и Эстонии.



По словам министра, если "балтийский пузырь" все же не сохранится, то Латвия может применить ограничения и к Литве, и к Эстонии, ситуация в которой хуже.



"Но мы в любом случае постараемся изыскать какие-то возможности, исключения, чтобы и наши граждане могли туда ездить, и граждане этих стран по приезде к нам могли получить более свободные условия. Но мы надеемся, что удастся договориться о показателе 25 случаев (на 100 тыс. жителей - ред.), и тогда проблема будет решена", - сказал А. Верига. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 146 раз Комментарии