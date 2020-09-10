Глава Linava: грузовики ездят в Беларусь в обычном режиме

уже в четверг Беларусь может их не впускать, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что в четверг ситуация не изменилась, грузовики ездят в Беларусь, как обычно.
"Я только что говорил с президентом родственной ассоциации в Беларуси, он сказал, что ничего не изменилось, нет официального документа о том, что вводятся ограничения или о каком-то особом внимании к Балтийским странам", – сказал BNS Ромас Аустинскас.
"У нас точно нет никакой информации о каких-либо препонах, автомобили ездят обычно", – добавил он.
В среду Р. Аустинскас сообщал BNS информацию коллег о том, что Беларусь может перестать впускать литовских перевозчиков. Министерство коммуникаций и транспорта заявило, что не располагает официальной информацией об этом, а коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас также сказал, что слышал подобные заявления, однако официально речь об этом не идет.