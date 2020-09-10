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Глава Linava: грузовики ездят в Беларусь в обычном режиме

Фото из архива "Обзора"
Поскольку литовские перевозчики опасались того, что уже в четверг Беларусь может их не впускать, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что в четверг ситуация не изменилась, грузовики ездят в Беларусь, как обычно.

"Я только что говорил с президентом родственной ассоциации в Беларуси, он сказал, что ничего не изменилось, нет официального документа о том, что вводятся ограничения или о каком-то особом внимании к Балтийским странам", – сказал BNS Ромас Аустинскас.

"У нас точно нет никакой информации о каких-либо препонах, автомобили ездят обычно", – добавил он.

В среду Р. Аустинскас сообщал BNS информацию коллег о том, что Беларусь может перестать впускать литовских перевозчиков. Министерство коммуникаций и транспорта заявило, что не располагает официальной информацией об этом, а коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас также сказал, что слышал подобные заявления, однако официально речь об этом не идет.
BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Linava, грузовики
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добавлена сегодня, 10 сентября, 14:30

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