Канцлером МИДа Литвы назначена Йовита Нелюпшене 🔊 Воспроизвести







Канцлером Министерства иностранных дел Литвы назначается бывший посол Литвы при Евросоюзе Йовита Нелюпшене.



Пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене сообщила BNS, что Й. Нелюпшене приступит к исполнению новой должности на следующей неделе.



Й. Нелюпшене последние пять лет возглавляла постоянное представительство Литвы при ЕС, из Брюсселя она вернулась в августе.



На должности канцлера Й. Нелюпшене сменит назначенного послом в Чехии Лаймонаса Талат-Келпшу.



В сентябре 2012 года Йовита Нелюпшене была назначена старшим советником президента Литвы Дали Грибаускайте по внешнеполитическим вопросам.



До этого назначения она была рядовым советником в этой же группе советников, сообщала газета "Vilniaus diena".



На посту старшего советника по вопросам внешней политики Пранявичюте-Нелюпшене сменила тогда Дарюса Сямашку, который отправился работать послом Литвы в Нидерландах.



Й.Нелюпшене является доктором политических наук, с Грибаускайте она работала с сначала срока полномочий президента. Она также преподавала в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Канцлером Министерства иностранных дел Литвы назначается бывший посол Литвы при Евросоюзе Йовита Нелюпшене.Пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене сообщила BNS, что Й. Нелюпшене приступит к исполнению новой должности на следующей неделе.Й. Нелюпшене последние пять лет возглавляла постоянное представительство Литвы при ЕС, из Брюсселя она вернулась в августе.На должности канцлера Й. Нелюпшене сменит назначенного послом в Чехии Лаймонаса Талат-Келпшу.В сентябре 2012 года Йовита Нелюпшене была назначена старшим советником президента Литвы Дали Грибаускайте по внешнеполитическим вопросам.До этого назначения она была рядовым советником в этой же группе советников, сообщала газета "Vilniaus diena".На посту старшего советника по вопросам внешней политики Пранявичюте-Нелюпшене сменила тогда Дарюса Сямашку, который отправился работать послом Литвы в Нидерландах.Й.Нелюпшене является доктором политических наук, с Грибаускайте она работала с сначала срока полномочий президента. Она также преподавала в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Йовита Нелюпшене — статья прочитана 158 раз Комментарии