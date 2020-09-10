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Канцлером МИДа Литвы назначена Йовита Нелюпшене
Канцлером Министерства иностранных дел Литвы назначается бывший посол Литвы при Евросоюзе Йовита Нелюпшене.
Пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене сообщила BNS, что Й. Нелюпшене приступит к исполнению новой должности на следующей неделе.
Й. Нелюпшене последние пять лет возглавляла постоянное представительство Литвы при ЕС, из Брюсселя она вернулась в августе.
На должности канцлера Й. Нелюпшене сменит назначенного послом в Чехии Лаймонаса Талат-Келпшу.
В сентябре 2012 года Йовита Нелюпшене была назначена старшим советником президента Литвы Дали Грибаускайте по внешнеполитическим вопросам.
До этого назначения она была рядовым советником в этой же группе советников, сообщала газета "Vilniaus diena".
На посту старшего советника по вопросам внешней политики Пранявичюте-Нелюпшене сменила тогда Дарюса Сямашку, который отправился работать послом Литвы в Нидерландах.
Й.Нелюпшене является доктором политических наук, с Грибаускайте она работала с сначала срока полномочий президента. Она также преподавала в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Йовита Нелюпшене
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