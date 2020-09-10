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Литовские военные получат немецкие пистолеты
Литовская армия будет обеспечена новыми пистолетами – в среду Министерство обороны Литвы сообщило о заключении договора с германской компанией Heckler&Koch о закупках пистолетов SFP9 SF Paddle.
Договор заключен на сумму почти в 1,57 млн евро, в нем также предусмотрена возможность дополнительной закупки пистолетов при потребности. По договору, также будут осуществляться учения по использованию этого оружия.
Новые пистолеты будут доставлены в Литву до конца 2021 года.
"Решение закупить новые пистолеты для литовских военных было принято с тем, чтобы армия могла отказаться от пистолетов разного калибра и перейти на использование патронов единого калибра 9x19 мм, при этом в резерве будет оставлено пригодные для использования оружие, будут заменены пистолеты, ресурс использования которых завершился", – говорится в сообщении.
Немецкие пистолеты были избраны из моделей 13 производителей.
В данный момент в литовской армии используются австрийские пистолеты Glock 17, американские Colt 1911, чешские ČZ 75, однако ресурс использования большинства из них уже завершился.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Министерство обороны, новые пистолеты, SFP9 SF Paddle
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