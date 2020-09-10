Литовские военные получат немецкие пистолеты 🔊 Воспроизвести







Литовская армия будет обеспечена новыми пистолетами – в среду Министерство обороны Литвы сообщило о заключении договора с германской компанией Heckler&Koch о закупках пистолетов SFP9 SF Paddle.



Договор заключен на сумму почти в 1,57 млн евро, в нем также предусмотрена возможность дополнительной закупки пистолетов при потребности. По договору, также будут осуществляться учения по использованию этого оружия.



Новые пистолеты будут доставлены в Литву до конца 2021 года.



"Решение закупить новые пистолеты для литовских военных было принято с тем, чтобы армия могла отказаться от пистолетов разного калибра и перейти на использование патронов единого калибра 9x19 мм, при этом в резерве будет оставлено пригодные для использования оружие, будут заменены пистолеты, ресурс использования которых завершился", – говорится в сообщении.



Немецкие пистолеты были избраны из моделей 13 производителей.



В данный момент в литовской армии используются австрийские пистолеты Glock 17, американские Colt 1911, чешские ČZ 75, однако ресурс использования большинства из них уже завершился. Договор заключен на сумму почти в 1,57 млн евро, в нем также предусмотрена возможность дополнительной закупки пистолетов при потребности. По договору, также будут осуществляться учения по использованию этого оружия.Новые пистолеты будут доставлены в Литву до конца 2021 года."Решение закупить новые пистолеты для литовских военных было принято с тем, чтобы армия могла отказаться от пистолетов разного калибра и перейти на использование патронов единого калибра 9x19 мм, при этом в резерве будет оставлено пригодные для использования оружие, будут заменены пистолеты, ресурс использования которых завершился", – говорится в сообщении.Немецкие пистолеты были избраны из моделей 13 производителей.В данный момент в литовской армии используются австрийские пистолеты Glock 17, американские Colt 1911, чешские ČZ 75, однако ресурс использования большинства из них уже завершился. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Министерство обороны, новые пистолеты, SFP9 SF Paddle — статья прочитана 183 раза Комментарии