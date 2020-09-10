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На следующей неделе в Литву прибудет премьер Польши
На следующей неделе Литву посетит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он прибудет в Литву 17 сентября, подтвердил BNS представитель по связям с общественностью литовского премьера Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас.
В последнее время Литва и Польша активно поддерживают белорусскую оппозицию, протестующую против режима Александра Лукашенко, правительства двух стран реализуют совместные проекты в сферах энергетики и инфраструктуры, Литве важны инвестиции польского концерна Orlen в нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.
Этот визит также будет полезен политически для С. Сквернялиса в свете приближения парламентских выборов в Литве, поскольку улучшение отношений с Польшей он представляет как одно из важнейших своих достижений на посту премьера.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: премьер Польши, Матеуш Моравецкий, Литва, визит, премьер, Саулюс Сквернялис
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