На следующей неделе в Литву прибудет премьер Польши 🔊 Воспроизвести







На следующей неделе Литву посетит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



Он прибудет в Литву 17 сентября, подтвердил BNS представитель по связям с общественностью литовского премьера Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас.



В последнее время Литва и Польша активно поддерживают белорусскую оппозицию, протестующую против режима Александра Лукашенко, правительства двух стран реализуют совместные проекты в сферах энергетики и инфраструктуры, Литве важны инвестиции польского концерна Orlen в нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.



Этот визит также будет полезен политически для С. Сквернялиса в свете приближения парламентских выборов в Литве, поскольку улучшение отношений с Польшей он представляет как одно из важнейших своих достижений на посту премьера. Он прибудет в Литву 17 сентября, подтвердил BNS представитель по связям с общественностью литовского премьера Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас.В последнее время Литва и Польша активно поддерживают белорусскую оппозицию, протестующую против режима Александра Лукашенко, правительства двух стран реализуют совместные проекты в сферах энергетики и инфраструктуры, Литве важны инвестиции польского концерна Orlen в нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.Этот визит также будет полезен политически для С. Сквернялиса в свете приближения парламентских выборов в Литве, поскольку улучшение отношений с Польшей он представляет как одно из важнейших своих достижений на посту премьера. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: премьер Польши, Матеуш Моравецкий, Литва, визит, премьер, Саулюс Сквернялис — статья прочитана 54 раза Комментарии