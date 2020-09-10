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На следующей неделе в Литву прибудет премьер Польши





На следующей неделе Литву посетит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он прибудет в Литву 17 сентября, подтвердил BNS представитель по связям с общественностью литовского премьера Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас.

В последнее время Литва и Польша активно поддерживают белорусскую оппозицию, протестующую против режима Александра Лукашенко, правительства двух стран реализуют совместные проекты в сферах энергетики и инфраструктуры, Литве важны инвестиции польского концерна Orlen в нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.

Этот визит также будет полезен политически для С. Сквернялиса в свете приближения парламентских выборов в Литве, поскольку улучшение отношений с Польшей он представляет как одно из важнейших своих достижений на посту премьера.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: премьер Польши, Матеуш Моравецкий, Литва, визит, премьер, Саулюс Сквернялис
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добавлена сегодня, 10 сентября, 12:20

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