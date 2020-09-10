Новый порядок самоизоляции должен вступить с 15 сентября – минздрав Литвы 🔊 Воспроизвести



Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся из-за границы должен быть сокращен с 15 сентября, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



"По сути уже есть договоренность, планируем, что с 15 сентября должен вступить в силу новый порядок", – сказал в четверг в интервью радиостанции LRT А. Верига.



В данный момент для возвращающихся из большинства стран, где распространен коронавирус, обязательная 14-дневная изоляция. Этот срок планируется сократить до 10 дней, если люди будут делать тест на COVID-19 и он будет отрицательным.



Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся из-за границы должен быть сокращен с 15 сентября, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига."По сути уже есть договоренность, планируем, что с 15 сентября должен вступить в силу новый порядок", – сказал в четверг в интервью радиостанции LRT А. Верига.В данный момент для возвращающихся из большинства стран, где распространен коронавирус, обязательная 14-дневная изоляция. Этот срок планируется сократить до 10 дней, если люди будут делать тест на COVID-19 и он будет отрицательным. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии