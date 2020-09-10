Сербия заморозила военные учения с другими странами по требованию ЕС насчет Белоруссии 🔊 Воспроизвести Министр обороны Сербии Александар Вулин © AP Photo/Darko Vojinovic



Министр обороны страны Александар Вулин заявил, что "Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза", сообщает



Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Белоруссии, в ответ правительство балканской республики приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на шесть месяцев. Об этом заявил в среду министр обороны Сербии Александар Вулин.



По словам Вулина, "Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза". "Давление, которое не имеет никакого смысла и не основано на наших решениях или наших поступках, даже на реальности, является результатом истерии, которая определяет политические решения и направления больших и мощных стран. От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией. В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях - ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с КНР, ни с ЕС - ни с Востоком, ни с Западом", - цитирует министра пресс-служба Минобороны Сербии. Министр обороны страны Александар Вулин заявил, что "Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза", сообщает ТАСС Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Белоруссии, в ответ правительство балканской республики приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на шесть месяцев. Об этом заявил в среду министр обороны Сербии Александар Вулин.По словам Вулина, "Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза". "Давление, которое не имеет никакого смысла и не основано на наших решениях или наших поступках, даже на реальности, является результатом истерии, которая определяет политические решения и направления больших и мощных стран. От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией. В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях - ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с КНР, ни с ЕС - ни с Востоком, ни с Западом", - цитирует министра пресс-служба Минобороны Сербии. "Решением Народной скупщины (парламента - прим. ТАСС) Сербии мы являемся военно нейтральной страной. Чтобы сохранить нашу позицию военного нейтралитета, избежать или хотя бы уменьшить последствия усиленных нападок на нашу страну, нашу политику и нашу экономику, правительство Республики Сербия на сегодняшнем заседании приняло решение на шесть месяцев прервать военные учения и все активности со всеми партнерами. Наше участие в миротворческих операциях будет отдельно рассмотрено и при необходимости отменено. Это единственный способ сохранить военный нейтралитет, и это болезненное решение нас обязывает опираться только на себя и свои силы", - заявил министр Вулин и отметил, что решение не отразится на боеготовности сербской армии.



Сербские военные должны были принять участие в учениях "Славянское братство - 2020" в Белоруссии с 10 по 15 сентября. В учениях "Славянское братство" традиционно принимают участие военнослужащие из России, Сербии и Белоруссии. Впервые они в таком составе прошли в России в 2015 году, в ноябре 2016 года их организовали в Сербии, в июне 2017 года они состоялись в Белоруссии, в 2018 году маневры вновь провели в России. ТАСС Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Беларусь, ЕС, Сербия, учения — статья прочитана 160 раз Комментарии