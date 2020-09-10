Испытания системы электропередачи в Калининграде состоится позднее 🔊 Воспроизвести



Испытания изолированной работы системы электропередачи Калининградской области Российской Федерации состоятся 19 сентября – на неделю позже, чем сообщалось ранее, известил литовский оператор системы электропередачи Litgrid.



О переносе испытаний Litgrid информировал российский оператор, однако он не детализировал причин переноса.



Планируется, что испытания продлятся 8 часов. В ходе их Litgrid будет работать по заранее подготовленному плану режима работы, основной целью которого является обеспечение надежности литовской системы электропередачи и координированная работа с операторами соседних стран.



В ходе испытаний не будут осуществляться торги электроэнергией, импортируемой из Калининградской области. Впервые тест подобного рода в Калининграде состоялся в конце мая прошлого года и длился 72 часа. До этого проводились несколько кратковременных испытаний, длившихся по 15 минут.



Планируется, что тесты работы в изолированном режиме в Калининграде будут проводиться ежегодно до отделения Литвы и Балтийских стран от постсоветской системы БРЭЛЛ, что ожидается к 2025 году. Испытания изолированной работы системы электропередачи Калининградской области Российской Федерации состоятся 19 сентября – на неделю позже, чем сообщалось ранее, известил литовский оператор системы электропередачи Litgrid.О переносе испытаний Litgrid информировал российский оператор, однако он не детализировал причин переноса.Планируется, что испытания продлятся 8 часов. В ходе их Litgrid будет работать по заранее подготовленному плану режима работы, основной целью которого является обеспечение надежности литовской системы электропередачи и координированная работа с операторами соседних стран.В ходе испытаний не будут осуществляться торги электроэнергией, импортируемой из Калининградской области. Впервые тест подобного рода в Калининграде состоялся в конце мая прошлого года и длился 72 часа. До этого проводились несколько кратковременных испытаний, длившихся по 15 минут.Планируется, что тесты работы в изолированном режиме в Калининграде будут проводиться ежегодно до отделения Литвы и Балтийских стран от постсоветской системы БРЭЛЛ, что ожидается к 2025 году. Категории: экономика, технологии Ключевые слова: Калининград, транзит, ЛЭП — статья прочитана 120 раз Комментарии