Главная >> Новости >> экономика, технологии >> Испытания системы электропередачи в Калининграде состоится позднее

Испытания системы электропередачи в Калининграде состоится позднее



Испытания изолированной работы системы электропередачи Калининградской области Российской Федерации состоятся 19 сентября – на неделю позже, чем сообщалось ранее, известил литовский оператор системы электропередачи Litgrid.

О переносе испытаний Litgrid информировал российский оператор, однако он не детализировал причин переноса.

Планируется, что испытания продлятся 8 часов. В ходе их Litgrid будет работать по заранее подготовленному плану режима работы, основной целью которого является обеспечение надежности литовской системы электропередачи и координированная работа с операторами соседних стран.

В ходе испытаний не будут осуществляться торги электроэнергией, импортируемой из Калининградской области. Впервые тест подобного рода в Калининграде состоялся в конце мая прошлого года и длился 72 часа. До этого проводились несколько кратковременных испытаний, длившихся по 15 минут.

Планируется, что тесты работы в изолированном режиме в Калининграде будут проводиться ежегодно до отделения Литвы и Балтийских стран от постсоветской системы БРЭЛЛ, что ожидается к 2025 году.
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: Калининград, транзит, ЛЭП
статья прочитана 120 раз
добавлена сегодня, 10 сентября, 10:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка