Меньшинства, женщины, инвалиды. Оскар обновил правила для фильмов-конкурсантов 🔊 Воспроизвести



Они вступят в силу в 2024 году, сообщает



Уже в ближайшем будущем для того, чтобы получить премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", фильм-конкурсант должен также соответствовать целому ряду требований к составу съёмочной группы и актёрам. Сообщение опубликовано на сайте премии.



— Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие кинозрителей, идущих в кино, — говорится в сообщении.



Так, например, чтобы соответствовать стандарту "А", кинолента должна отвечать как минимум двум критериям из трёх. Актёр второго или первого плана является представителем расовых или этнических меньшинств, второй пункт требует, чтобы не менее 30% всей остальной группы были женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями. Они вступят в силу в 2024 году, сообщает ЛАЙФ Уже в ближайшем будущем для того, чтобы получить премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", фильм-конкурсант должен также соответствовать целому ряду требований к составу съёмочной группы и актёрам. Сообщение опубликовано на сайте премии.— Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие кинозрителей, идущих в кино, — говорится в сообщении.Так, например, чтобы соответствовать стандарту "А", кинолента должна отвечать как минимум двум критериям из трёх. Актёр второго или первого плана является представителем расовых или этнических меньшинств, второй пункт требует, чтобы не менее 30% всей остальной группы были женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями. Третий пункт включает требование, согласно которому основная тема или повествование фильма сосредоточены на "недостаточно представленных группах", к которым отнесены ЛГБТ, расовые или этнические меньшинства, женщины, а также люди с ограниченными возможностями.



Помимо актёров и содержания, новые правила также устанавливают "стандарт" и для творческого и технического персонала: это режиссёры, сценаристы, редакторы, продюсеры и вообще все, кто имеет отношение к производству картины. Аналогичные требования вводятся и для тех, кто занимается продвижением и прокатом картины. life.ru Категории: общество, культура, в мире Ключевые слова: кино, оскар, премия — статья прочитана 185 раз Комментарии