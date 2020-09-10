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Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр © Сергей Карпухин/ТАСС


В МИД сообщили, что непредоставление Германией ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному будет расцениваться как провокация, передает ТАСС.

Вся ответственность за действия Германии в ситуации с Алексеем Навальным ляжет на Берлин и его союзников по НАТО и Евросоюзу.

"Вся ответственность за последствия такой политики ляжет на Федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу", - подчеркнули в дипведомстве.

Там указали, что послу "заявлен решительный протест" в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации Навального, а также в связи с очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации России международной арене. "Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 года со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами", - подчеркнули в МИД РФ.
На Смоленской площади обратили внимание на то, что непредоставление Берлином ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным приведет к серьезным последствиям. "Послу указано на то, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Алексеем Навальным как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации", - отмечается в сообщении дипведомства.
ТАСС
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, МИД, нота, отношения, отравление, Меркель, Навальный
География: Россия
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добавлена сегодня, 10 сентября, 10:00

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