Минэнерго Литвы: окончательная готовность к бойкоту электроэнергии с БелАЭС - в октябре 🔊 Воспроизвести



Все технические решения по блокированию электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце будут подготовлены в октябре, сообщил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.



"В политическом смысле мы получили решения несколько недель назад, именно решения латвийского правительства, и это действительно сильный политический гарант. Над технической реализацией этого политического соглашения сейчас идет работа, это определенный движущийся поезд, но он зависит от того, когда эта методика (трехсторонняя методика торговли с третьими странами – BNS) и вся система будут активированы", – сказал Ж. Вайчюнас BNS в среду.



Он напомнил, что трехсторонняя методика и прочие решения должны начать действовать тогда, когда начнутся энергетические испытания на БелАЭС. Все технические решения по блокированию электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце будут подготовлены в октябре, сообщил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас."В политическом смысле мы получили решения несколько недель назад, именно решения латвийского правительства, и это действительно сильный политический гарант. Над технической реализацией этого политического соглашения сейчас идет работа, это определенный движущийся поезд, но он зависит от того, когда эта методика (трехсторонняя методика торговли с третьими странами – BNS) и вся система будут активированы", – сказал Ж. Вайчюнас BNS в среду.Он напомнил, что трехсторонняя методика и прочие решения должны начать действовать тогда, когда начнутся энергетические испытания на БелАЭС. В сентябре Беларусь сообщила, что первый реактор начнет производство электроэнергии в ноябре.



В среду Министерство экономики Латвии информировало BNS, что в данный момент нет потребности в запланированной ранее политической декларации Балтийских стран о бойкоте электроэнергии.



Литовский министр Ж. Вайчюнас подтвердил, что пока такую декларацию подписывать не планируется, поскольку документ утрачивает актуальность, "он был важен на прежнем этапе", а теперь, когда есть политическое решение, идет работа над "аспектами технической реализации".



Операторы систем линий электропередачи стран Балтии уже представили регулирующим ведомствам новую трехстороннюю методику, сообщила эстонская компания Elering. А латвийская AST и литовская Litgrid подтвердили, что представили методику своем регуляторам.



В отношении трехсторонней методики, по словам Ж. Вайчюнаса, сейчас идут дискуссии о периоде ее вступления в силу, а также о реализации системы, обеспечивающей бойкот белорусской электроэнергии.



Латвия в конце августа заявила, что остановит торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС. В Литве такое решение Риги оценили как прогресс в переговорах и пример солидарности в сфере энергетики.



Литва - самый активный критик БелАЭС, которая расположена всего в 50-ти километрах от Вильнюса. Минск отвергает критику Литвы о несоблюдении требований безопасности. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии