Польша вручила Тихановской ключи от белорусского центра в престижном районе Варшавы 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщаеют



Белорусский центр в Польше открылся на территории небольшого особняка, построенного в 1930-х годах в одном из престижных районов польской столицы. До этого в нем находилось посольство Туниса, в нем проживал посол Франции. Сейчас на здании вывешен бело-красно-белый флаг - символ протестов оппозиции и несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщаеют Новые Известия . Таким образом власти Польши хотели показать, что у белорусов есть поддержка и “свой дом” за рубежом, они могут и дальше бороться за перемены.Белорусский центр в Польше открылся на территории небольшого особняка, построенного в 1930-х годах в одном из престижных районов польской столицы. До этого в нем находилось посольство Туниса, в нем проживал посол Франции. Сейчас на здании вывешен бело-красно-белый флаг - символ протестов оппозиции и несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии. “Польша открыта для всех жителей Белоруссии, которым нужна будет помощь”, - заявил премьер-министр при символической передаче ключей Тихановской. Его слова приводит агентство Associated Press. Тихановская в ответ поблагодарила польского премьер-министра за поддержку белорусских граждан в это непростое время. “У Лукашенко больше нет мандата. Мы не можем считать его своим президентом, доверять ему свое будущее”, - заявила она, добавив, что оппозиция продолжит добиться новых выборов в стране.



Премьер-министр добавил, что Польша намерена в ближайшие дни представить Евросоюзу экономический план дальнейшей поддержки жителей Белоруссии.



После выборов президента в Белоруссии начались протесты. Жители считают итоги голосования не честными и требуют новых выборов. По официальным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на прошедших выборах, набрав 80% голосов избирателей. Оппозиция, несогласная с итогами голосования, создала Координационный совет для трансфера власти. Через него она намерена добиваться новых честных выборов. Лукашенко заявил, что созданный оппозицией совет незаконный, его цель - захватить власть в стране. Президент добавил, что найдет управу на “горячие головы” несогласных. После против совета оппозиции возбудили уголовное дело, а его членов начали преследовать. Почти все они были вынуждены покинуть страну под давлением КГБ. В частности, об этом заявил бывший директор Купаловского театра Павел Латушко. newizv.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, центр, протесты, Тихановская География: Польша — статья прочитана 183 раза Комментарии