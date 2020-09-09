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Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мира
Политик называет это данью уважения белорусам, принявшим участие в акциях протестов, сообщает ЛАЙФ.
Бывший премьер Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск предложил номинировать экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и её супруга Сергея на Нобелевскую премию мира.
— Я верю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории, — написал политик в "Твиттере".
После прошедших президентских выборов Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Там она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и оттуда же записывает свои обращения к белорусам.
life.ru
Комментарии
Дэн
9 сентября, 19:04
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За выпечку котлет?
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