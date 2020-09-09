Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мира 🔊 Воспроизвести Светлана Тихановская. Фото © Facebook / Страна для жизни



Политик называет это данью уважения белорусам, принявшим участие в акциях протестов, сообщает



Бывший премьер Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск предложил номинировать экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и её супруга Сергея на Нобелевскую премию мира.



— Я верю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории, — написал политик в "Твиттере".



После прошедших президентских выборов Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Там она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и оттуда же записывает свои обращения к белорусам. Политик называет это данью уважения белорусам, принявшим участие в акциях протестов, сообщает ЛАЙФ Бывший премьер Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск предложил номинировать экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и её супруга Сергея на Нобелевскую премию мира.— Я верю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории, — написал политик в "Твиттере".После прошедших президентских выборов Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Там она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и оттуда же записывает свои обращения к белорусам. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: премия, номинация, Трамп, Нобель, мира, Тихановская — статья прочитана 182 раза Комментарии