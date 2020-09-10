Аэропорт Паланги в 2021 году готовится к реконструкции 🔊 Воспроизвести



Аэропорт Паланги готовится к важной реконструкции, которая пройдёт осенью 2021 года – будет проведена необходимая реконструкция взлётно-посадочной полосы, а также будет обновлена рулёжная дорожка и другие части перрона. Поиск подрядчика для выполнения этих работ будет объявлен на этой неделе, договор с будущим партнёром планируется подписать во втором квартале 2021 года. Работы по реконструкции планируется начать в сентябре следующего года, в это время работа аэропорта будет приостановлена на самый минимальный необходимый период времени - 45 дней.



Время службы инфраструктуры всех аэропортов составляет 10-15 лет. Затем её следует обновлять или реконструировать. Взлётно-посадочная полоса аэропорта Паланги последний раз была реконструирована в 2007 году, а перрон – в 1996-1997 годах. Аэропорт Паланги готовится к важной реконструкции, которая пройдёт осенью 2021 года – будет проведена необходимая реконструкция взлётно-посадочной полосы, а также будет обновлена рулёжная дорожка и другие части перрона. Поиск подрядчика для выполнения этих работ будет объявлен на этой неделе, договор с будущим партнёром планируется подписать во втором квартале 2021 года. Работы по реконструкции планируется начать в сентябре следующего года, в это время работа аэропорта будет приостановлена на самый минимальный необходимый период времени - 45 дней.Время службы инфраструктуры всех аэропортов составляет 10-15 лет. Затем её следует обновлять или реконструировать. Взлётно-посадочная полоса аэропорта Паланги последний раз была реконструирована в 2007 году, а перрон – в 1996-1997 годах. По словам исполнительного директора Литовских аэропортов Лауры Йоффе, обновление инфраструктуры аэропорта Паланги необходимо для обеспечения безопасности на аэродроме, соблюдения природоохранных требований, а также чтобы избежать ограничений полётов в дальнейшем, если такие работы не будут выполнены, сообщает в пресс-релизе.



По её словам, во время реконструкции работа аэропорта будет приостановлена на самый минимальный необходимый период времени - 45 дней, работы будут проводиться сентябре-октябре следующего года, дата будет уточнена после подписания договора подряда. При обсуждении оптимального времени для выполнения работ были учтены как наиболее подходящие для выполнения таких работ метеорологические условия, так и вероятная минимальная потеря пассажиров.



Авиакомпании, которые работают в Палангском аэропорту, были предупреждены, поэтому рейсы и их расписания будут соответственно откорректированы. Также проинформированы и бизнес-партнёры, которые осуществляют свою детельность в аэропорту, региональные самоуправления, связанные учреждения.



«После проведения реконструкции в предусмотренное время мы надеемся на меньшие потери пассажиров, чем если бы мы проводили реконструкцию в более поздний период. Не надо забывать, что в 2019 году аэропорт Паланги был самым быстрорастущим аэропортом страны, превосходящим средние показатели многих европейских аэропортов, поэтому нам нужно думать о будущем и создавать условия для дальнейшего развития приморского аэропорта, что невозможно без надлежащей инфраструктуры», - говорит Л. Йоффе.



Следует напомнить, что компания инженерных консультаций «Sweco Lietuva» уже провела подготовительные работы к реконструкции аэропорта Паланги: оценку состояния инфраструктуры, исследования, оценку срока службы зданий, подготовила предпроектные предложения, технические проекты.



О Палангском аэропорте



Палангский аэропорт принадлежит сети Литовских аэропортов, которая владеет тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2019 года в аэропорту Паланги пассажиропоток составил 338 тысяч пассажиров или на 7 процентов больше, чем в 2018 году, количество рейсов в этом аэропорту в 2019 году составило 5167 или на 12 процентов больше, чем в 2018 году. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Аэропорт Паланги — статья прочитана 146 раз Комментарии