У перевозчиков есть информация о том, что Беларусь может закрыться для литовских фур 🔊 Воспроизвести



Литовская национальная ассоциация автопервозчиков Linava утверждает, что располагает информацией от коллег о том, что Беларусь может перестать впускать литовских перевозчиков. Министерство коммуникаций и транспорта утверждает, что не располагает официальной информацией об этом, а коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас также сказал, что слышал подобные заявления, однако официально речь об этом не идет.



"Мы слышали информацию от отдельных перевозчиков, мы направили официальные запросы в родственные ассоциации, говорили с посольством Литвы в Беларуси, однако официальных документов нет. Говорят перевозчики со своими поставщиками, получателями грузов, как в России, так и в Беларуси", – сказал BNS президент Linava Ромас Аустинскас.



"Мы информировали министерства транспорта и иностранных дел об этих опасениях, но они не являются официальными", – добавил он.



Министерство коммуникаций и транспорта сообщило BNS, что не располагает никакой официальной информацией о планах Беларуси, между тем, коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас также сказал, что слышал подобные слухи.



Первым о возможных действиях Беларуси в автотранспортном секторе в среду сообщил портал delfi.lt. Литовская национальная ассоциация автопервозчиков Linava утверждает, что располагает информацией от коллег о том, что Беларусь может перестать впускать литовских перевозчиков. Министерство коммуникаций и транспорта утверждает, что не располагает официальной информацией об этом, а коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас также сказал, что слышал подобные заявления, однако официально речь об этом не идет."Мы слышали информацию от отдельных перевозчиков, мы направили официальные запросы в родственные ассоциации, говорили с посольством Литвы в Беларуси, однако официальных документов нет. Говорят перевозчики со своими поставщиками, получателями грузов, как в России, так и в Беларуси", – сказал BNS президент Linava Ромас Аустинскас."Мы информировали министерства транспорта и иностранных дел об этих опасениях, но они не являются официальными", – добавил он.Министерство коммуникаций и транспорта сообщило BNS, что не располагает никакой официальной информацией о планах Беларуси, между тем, коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас также сказал, что слышал подобные слухи.Первым о возможных действиях Беларуси в автотранспортном секторе в среду сообщил портал delfi.lt. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: оппозиция, граница, Лукашенко, протесты, санкции. фуры География: Литва — статья прочитана 386 раз Комментарии