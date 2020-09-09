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У перевозчиков есть информация о том, что Беларусь может закрыться для литовских фур



Литовская национальная ассоциация автопервозчиков Linava утверждает, что располагает информацией от коллег о том, что Беларусь может перестать впускать литовских перевозчиков. Министерство коммуникаций и транспорта утверждает, что не располагает официальной информацией об этом, а коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас также сказал, что слышал подобные заявления, однако официально речь об этом не идет.

"Мы слышали информацию от отдельных перевозчиков, мы направили официальные запросы в родственные ассоциации, говорили с посольством Литвы в Беларуси, однако официальных документов нет. Говорят перевозчики со своими поставщиками, получателями грузов, как в России, так и в Беларуси", – сказал BNS президент Linava Ромас Аустинскас.

"Мы информировали министерства транспорта и иностранных дел об этих опасениях, но они не являются официальными", – добавил он.

Министерство коммуникаций и транспорта сообщило BNS, что не располагает никакой официальной информацией о планах Беларуси, между тем, коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас также сказал, что слышал подобные слухи.

Первым о возможных действиях Беларуси в автотранспортном секторе в среду сообщил портал delfi.lt.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: оппозиция, граница, Лукашенко, протесты, санкции. фуры
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 сентября, 17:30

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