Дипломаты Литвы и других стран ЕС приехали к С. Алексиевич, чтобы защитить от задержания /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза (ЕС) в среду в Минске приехали к лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, чтобы защитить ее от вероятного задержания, сказал BNS посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас.



Он сказал BNS, что приехал он сам, а вместе с ним дипломаты Чехии, Словакии, Швеции, Австрии, Румынии и других стран.



"Мы вместе. Мы получили сигналы, что в ее квартиру звонят неизвестные люди, вероятно, представители безопасности или милиции. Так что (...) мы решили, что (С. Алексиевич - ред.) может грозить задержание, так как С. Алексиевич - последний член Координационного совета, который не задержан или не уехал из Беларуси", - сказал BNS А. Пулокас.



По его словам, С. Алексиевич чувствует себя хорошо и готова оставаться в стране. Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза (ЕС) в среду в Минске приехали к лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, чтобы защитить ее от вероятного задержания, сказал BNS посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас.Он сказал BNS, что приехал он сам, а вместе с ним дипломаты Чехии, Словакии, Швеции, Австрии, Румынии и других стран."Мы вместе. Мы получили сигналы, что в ее квартиру звонят неизвестные люди, вероятно, представители безопасности или милиции. Так что (...) мы решили, что (С. Алексиевич - ред.) может грозить задержание, так как С. Алексиевич - последний член Координационного совета, который не задержан или не уехал из Беларуси", - сказал BNS А. Пулокас.По его словам, С. Алексиевич чувствует себя хорошо и готова оставаться в стране.



"Есть разные варианты, но пока кажется, что Светлана склонна просто оставаться там, где она находится - в своей квартире и быть символом и героем белорусского народа, белорусов, личностью, которая будет и в дальнейшем объединять и показывать внутренний, свой путь", - сказал дипломат.



С. Алексиевич - член президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля в деле Координационного совета и тогда отказалась давать показания.



Сейчас практически все члены президиума Координационного совета задержаны или изгнаны из Беларуси.



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После сообщений о том, что неизвестные лица пытаются попасть в квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич в Минске, президент Литвы Гитанас Науседа призвал международную общественность реагировать. По данным BNS, в среду днем в квартиру писательницы прибыли дипломаты Литвы и некоторых других стран ЕС, чтобы ее защитить.



"Грубейшие нарушения прав человека в Беларуси, к сожалению, продолжаются. Светлане Алексиевич, лауреату Нобелевской премии грозит арест. Другие члены президиума Координационного совета задерживаются и депортируются. Международная общественность не может молчать!", – написал литовский президент в "Твиттере".



На ситуацию реагировал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Неизвестные люди стучатся в двери С. Алексиевич, лауреата Нобелевской премии, единственного члена Координационного совета еще оставшегося на свободе. Лучше бы они постучались к собственной совести, пока не поздно", – написал министр в "Твиттере".



С. Алексиевич является членом президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси как свидетель по делу Координационного совета. Тогда она отказалась давать показания.



В данный момент практически все члены президиума Координационного совета арестованы или выгнаны из Беларуси.



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Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза будут уделять постоянное внимание лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, поскольку возникает угроза того, что она может быть задержана, заявил посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас.



"Светлана у себя, пока она в безопасности. Мы и далее будем бывать у нее лично, это внимание не сократится", – сказал BNS по телефону из Минска А. Пулокас.



В среду после обеда он вместе с дипломатами других стран ЕС на несколько часов отправился в квартиру С. Алексиевич после сообщения журналистов о том, что неизвестные лица попытались проникнуть к ней в квартиру.



С. Алексиевич является членом последним членом президиума Координационного совета, который не арестован или не выслан из Беларуси.



Посол сказал, что ситуация становится все серьезнее, но с ней остались друзья, адвокат, а при необходимости дипломаты договорились оперативно прибыть в квартиру.



По его словам, писатель чувствует себя хорошо, готова и далее оставаться в стране.



"Есть различные варианты, но, как кажется, Светлана склона просто остаться там, где находится – в своей квартире и быть с белорусским народом, быть для людей символом и героем, личностью, которая и далее будет объединять и показывать внутренний, собственный путь", – сказал BNS дипломат.



С. Алексиевич является членом президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси как свидетель по делу Координационного совета. Тогда она отказалась давать показания.



В данный момент практически все члены президиума Координационного совета арестованы или выгнаны из Беларуси. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 464 раза Комментарии