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Дипломаты Литвы и других стран ЕС приехали к С. Алексиевич, чтобы защитить от задержания /дополнено/



Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза (ЕС) в среду в Минске приехали к лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, чтобы защитить ее от вероятного задержания, сказал BNS посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас.

Он сказал BNS, что приехал он сам, а вместе с ним дипломаты Чехии, Словакии, Швеции, Австрии, Румынии и других стран.

"Мы вместе. Мы получили сигналы, что в ее квартиру звонят неизвестные люди, вероятно, представители безопасности или милиции. Так что (...) мы решили, что (С. Алексиевич - ред.) может грозить задержание, так как С. Алексиевич - последний член Координационного совета, который не задержан или не уехал из Беларуси", - сказал BNS А. Пулокас.

По его словам, С. Алексиевич чувствует себя хорошо и готова оставаться в стране.


"Есть разные варианты, но пока кажется, что Светлана склонна просто оставаться там, где она находится - в своей квартире и быть символом и героем белорусского народа, белорусов, личностью, которая будет и в дальнейшем объединять и показывать внутренний, свой путь", - сказал дипломат.

С. Алексиевич - член президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля в деле Координационного совета и тогда отказалась давать показания.

Сейчас практически все члены президиума Координационного совета задержаны или изгнаны из Беларуси.

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После сообщений о том, что неизвестные лица пытаются попасть в квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич в Минске, президент Литвы Гитанас Науседа призвал международную общественность реагировать. По данным BNS, в среду днем в квартиру писательницы прибыли дипломаты Литвы и некоторых других стран ЕС, чтобы ее защитить.

"Грубейшие нарушения прав человека в Беларуси, к сожалению, продолжаются. Светлане Алексиевич, лауреату Нобелевской премии грозит арест. Другие члены президиума Координационного совета задерживаются и депортируются. Международная общественность не может молчать!", – написал литовский президент в "Твиттере".

На ситуацию реагировал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Неизвестные люди стучатся в двери С. Алексиевич, лауреата Нобелевской премии, единственного члена Координационного совета еще оставшегося на свободе. Лучше бы они постучались к собственной совести, пока не поздно", – написал министр в "Твиттере".

С. Алексиевич является членом президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси как свидетель по делу Координационного совета. Тогда она отказалась давать показания.

В данный момент практически все члены президиума Координационного совета арестованы или выгнаны из Беларуси.

* * *

Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза будут уделять постоянное внимание лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, поскольку возникает угроза того, что она может быть задержана, заявил посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас.

"Светлана у себя, пока она в безопасности. Мы и далее будем бывать у нее лично, это внимание не сократится", – сказал BNS по телефону из Минска А. Пулокас.

В среду после обеда он вместе с дипломатами других стран ЕС на несколько часов отправился в квартиру С. Алексиевич после сообщения журналистов о том, что неизвестные лица попытались проникнуть к ней в квартиру.

С. Алексиевич является членом последним членом президиума Координационного совета, который не арестован или не выслан из Беларуси.

Посол сказал, что ситуация становится все серьезнее, но с ней остались друзья, адвокат, а при необходимости дипломаты договорились оперативно прибыть в квартиру.

По его словам, писатель чувствует себя хорошо, готова и далее оставаться в стране.

"Есть различные варианты, но, как кажется, Светлана склона просто остаться там, где находится – в своей квартире и быть с белорусским народом, быть для людей символом и героем, личностью, которая и далее будет объединять и показывать внутренний, собственный путь", – сказал BNS дипломат.

С. Алексиевич является членом президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси как свидетель по делу Координационного совета. Тогда она отказалась давать показания.

В данный момент практически все члены президиума Координационного совета арестованы или выгнаны из Беларуси.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: оппозиция, Лукашенко, протесты
География: Белоруссия
статья прочитана 464 раза
добавлена сегодня, 9 сентября, 13:37

Комментарии

Дэн
9 сентября, 19:06
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Алексиевич бездарность отрабатывающая нобилевские деньги ,а может и не только их?
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