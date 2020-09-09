Премьер Литвы: рассматривается возможность сократить время самоизоляции до 10 дней /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Рассматривается возможность сократить время самоизоляции по возвращении из пораженных коронавирусом стран до 10 дней вместо нынешних 10 дней, информировал премьер Саулюс Сквернялис.



По его словам, в комитете по COVID-19 в среду также обсуждалась возможность выделить в пораженных коронавирусом государствах безопасные зоны, по возвращении из которых самоизоляция вообще не будет требоваться.



"Сегодня в комитете по COVID-19 мы постановили сократить время самоизоляции для тех людей, которые приехали или вернулись из зарубежных стран, у которых не было контакта с зараженными коронавирусом, которые не ощущали симптомов и по прошествии как минимум 8 дней после приезда в Литву сделали тест на COVID-19, оказавшийся отрицательным. Такие лица смогут покинуть место самоизоляции спустя 10, а не 14 дней после приезда в Литву", - сообщил в "Фейсбуке" С. Сквернялис. Рассматривается возможность сократить время самоизоляции по возвращении из пораженных коронавирусом стран до 10 дней вместо нынешних 10 дней, информировал премьер Саулюс Сквернялис.По его словам, в комитете по COVID-19 в среду также обсуждалась возможность выделить в пораженных коронавирусом государствах безопасные зоны, по возвращении из которых самоизоляция вообще не будет требоваться."Сегодня в комитете по COVID-19 мы постановили сократить время самоизоляции для тех людей, которые приехали или вернулись из зарубежных стран, у которых не было контакта с зараженными коронавирусом, которые не ощущали симптомов и по прошествии как минимум 8 дней после приезда в Литву сделали тест на COVID-19, оказавшийся отрицательным. Такие лица смогут покинуть место самоизоляции спустя 10, а не 14 дней после приезда в Литву", - сообщил в "Фейсбуке" С. Сквернялис. "Таковы рекомендации специалистов, эпидемиологов, практика других стран. Поэтому такое решение будет принято, его примет руководитель операций, оно будет оглашено. Пока мы в принципе обсудили этот вопрос в Кабинете министров неформально, и похоже, что будем двигаться в этом направлении", – заявил премьер позднее на пресс-конференции в среду.



По словам премьера, окончательное решение правительство примет после тщательного эпидемиологического анализа.



"Мы обсудили и возможность выделить безопасные зоны в государствах, которые считаются пораженными вирусом - по сравнению со всей их территорией. Мы склоняемся к принятию такого решения, чтобы облегчить условия туризма для бизнеса, однако об этом еще нужно договориться с балтийскими партнерами. Окончательное решение должно быть известно в пятницу", - отметил С. Сквернялис.



Он также сказал, что новый порядок может вступить в силу 15 сентября, однако подчеркнул, что для этого, прежде всего, следует дождаться решения министра здравоохранения, которого пока нет.



Он также сказал, что, как показывают данные Европейского центра превенции и контроля заразных заболеваний инкубационный период при COVID-19 длится 5-6 дней, а риск заболеть ниже на второй неделе после контакта с больным.



Глава государства также отмечает, что по данным Министерства здравоохранения пока ни в одном из самоуправлений нет необходимости предпринимать меры по специальному контролю коронавируса. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии