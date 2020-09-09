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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира



Депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", - заявил депутат в интервью телеканалу.

В своем письме Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. По его словам, "так как ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания".
Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве США договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения. ОАЭ станут третьей арабской страной после Египта и Иордании, признавшей Израиль.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: премия, номинация, Трамп, Нобель, мира
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добавлена сегодня, 9 сентября, 15:00

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