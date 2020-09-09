Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 🔊 Воспроизвести



Депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, сообщает



"Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", - заявил депутат в интервью телеканалу.



В своем письме Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. По его словам, "так как ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания". Депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News."Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира", - заявил депутат в интервью телеканалу.В своем письме Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. По его словам, "так как ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания". Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве США договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.



Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения. ОАЭ станут третьей арабской страной после Египта и Иордании, признавшей Израиль. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: премия, номинация, Трамп, Нобель, мира — статья прочитана 150 раз Комментарии