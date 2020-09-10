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Роналду назвал футбол без зрителей цирком без клоунов

Криштиану Роналду © Станислав Красильников/ТАСС


Во вторник футболист дублем принес победу сборной Португалии в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций, передает ТАСС.

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду считает, что проводить матчи без зрителей равнозначно походу в цирк без клоунов. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Record.

Во вторник Роналду дублем принес победу сборной Португалии в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций над командой Швеции (2:0). На счету 35-летнего португальца 101 гол за национальную сборную.
"Мне нравится свист трибун, это меня заводит, но здоровье превыше всего. Если Всемирная организация здравоохранения говорит, что условия небезопасны, то вопрос закрыт, - сказал португалец. - Самое главное - это люди. Но играть без фанатов - словно сходить в цирк и не увидеть клоунов, словно выйти в сад и не найти цветов".

Все матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводятся без зрителей. Первой пробной встречей с присутствием болельщиков станет Суперкубок УЕФА, который пройдет 24 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене" с ограничением в 30% зрителей от общей вместимости арены. В матче сыграют победитель прошлого сезона Лиги чемпионов германская "Бавария" и победитель Лиги Европы испанская "Севилья".
ТАСС
Категории: спорт, в мире, общество
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена вчера, 9 сентября, 20:00

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