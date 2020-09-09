Послы ЕС утвердили продление на полгода санкций против России по Украине 🔊 Воспроизвести © Dan Kitwood/Getty



Как сообщил источник, ограничения будут действовать до 15 марта 2021 года



Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) без обсуждения продлил на 6 месяцев - до 15 марта 2021 года - действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине". Об этом сообщил



"КОРЕПЕР принял решение продлить действие черного списка в отношении России на 6 месяцев без обсуждения, - сообщил он. - В ближайшее время Совет ЕС (на министерском уровне - прим. ТАСС) утвердит это решение, и оно будет опубликовано [в Официальном журнале ЕС]". Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) без обсуждения продлил на 6 месяцев - до 15 марта 2021 года - действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине". Об этом сообщил ТАСС в среду журналистам источник в институтах ЕС."КОРЕПЕР принял решение продлить действие черного списка в отношении России на 6 месяцев без обсуждения, - сообщил он. - В ближайшее время Совет ЕС (на министерском уровне - прим. ТАСС) утвердит это решение, и оно будет опубликовано [в Официальном журнале ЕС]". Евросоюз весной 2014 года начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: секторальные экономические, индивидуальные ограничительные меры (черный список) и широкий набор запретов в отношении граждан и бизнеса Крыма. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи, а жителям полуострова, не имеющим иностранного гражданства, фактически запрещено посещать страны Евросоюза. ТАСС Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 101 раз Комментарии