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Послы ЕС утвердили продление на полгода санкций против России по Украине

© Dan Kitwood/Getty


Как сообщил источник, ограничения будут действовать до 15 марта 2021 года

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) без обсуждения продлил на 6 месяцев - до 15 марта 2021 года - действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине". Об этом сообщил ТАСС в среду журналистам источник в институтах ЕС.

"КОРЕПЕР принял решение продлить действие черного списка в отношении России на 6 месяцев без обсуждения, - сообщил он. - В ближайшее время Совет ЕС (на министерском уровне - прим. ТАСС) утвердит это решение, и оно будет опубликовано [в Официальном журнале ЕС]".
Евросоюз весной 2014 года начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: секторальные экономические, индивидуальные ограничительные меры (черный список) и широкий набор запретов в отношении граждан и бизнеса Крыма. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи, а жителям полуострова, не имеющим иностранного гражданства, фактически запрещено посещать страны Евросоюза.
ТАСС
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки
статья прочитана 101 раз
добавлена сегодня, 9 сентября, 18:00

Комментарии

Дэн
9 сентября, 19:03
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Ну это уже по умолчанию должно быть? Россия терпило.
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