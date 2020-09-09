Главная >> Новости >> экономика, технологии >> На Клайпедский терминал СПГ пришел новый груз газа от "Новатэка"

На Клайпедский терминал СПГ пришел новый груз газа от Новатэка



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в среду пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк" - 48-й в этом газовом году.

Судно Coral Favia пришло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Газовоз утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com duomenys.

В графике газовозов оператора терминала Klaipedos nafta указано, что прибытие груза 10 тыс. кубометров СПГ ожидалось в четверг. Следующий ближайший газовоз ожидается на следующей неделе - это будет груз 138 тыс. кубометров СПГ.

За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также принято 17 больших газовозов из Норвегии и четыре крупных газовых груза из США. Все они доставили в среднем по 140 тыс. кубометров СПГ.
BNS
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 159 раз
добавлена сегодня, 9 сентября, 15:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка