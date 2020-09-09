На Клайпедский терминал СПГ пришел новый груз газа от Новатэка 🔊 Воспроизвести



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в среду пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк" - 48-й в этом газовом году.



Судно Coral Favia пришло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Газовоз утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com duomenys.



В графике газовозов оператора терминала Klaipedos nafta указано, что прибытие груза 10 тыс. кубометров СПГ ожидалось в четверг. Следующий ближайший газовоз ожидается на следующей неделе - это будет груз 138 тыс. кубометров СПГ.



За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также принято 17 больших газовозов из Норвегии и четыре крупных газовых груза из США. Все они доставили в среднем по 140 тыс. кубометров СПГ. На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в среду пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк" - 48-й в этом газовом году.Судно Coral Favia пришло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Газовоз утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com duomenys.В графике газовозов оператора терминала Klaipedos nafta указано, что прибытие груза 10 тыс. кубометров СПГ ожидалось в четверг. Следующий ближайший газовоз ожидается на следующей неделе - это будет груз 138 тыс. кубометров СПГ.За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также принято 17 больших газовозов из Норвегии и четыре крупных газовых груза из США. Все они доставили в среднем по 140 тыс. кубометров СПГ. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 159 раз Комментарии