Я. Наркевич призывает Латвию и Эстонию обеспечить своевременную реализацию Rail Baltica 🔊 Воспроизвести



Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич обратился к министрам Латвии и Эстонии с призывом представить конкретные планы по изменению модели реализации проекта Rail Baltica, а также по управлению инфраструктурной в Латвии и Эстонии.



Латвия и Эстония намечают реструктуризировать реализацию железной дороги Rail Baltica, расширив полномочия координиирующего проект совместного предприятия трех Балтийских стран RB Rail и осуществляя через это предприятие все конкурсные закупки.



Литва предупреждает, что поспешно осуществляемые изменения чреваты запаздыванием строительных и других работ в проекте и могут быть несовместимы с будущей моделью управления инфраструктурой Rail Baltica. Чтобы обеспечить слаженную эксплуатацию Rail Baltica, необходимо договориться о сотрудничестве управляющих инфраструктурой в Литве, Латвии и Эстонии, а также установить соответствующее распределение функций реализующих проект предприятий. Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич обратился к министрам Латвии и Эстонии с призывом представить конкретные планы по изменению модели реализации проекта Rail Baltica, а также по управлению инфраструктурной в Латвии и Эстонии.Латвия и Эстония намечают реструктуризировать реализацию железной дороги Rail Baltica, расширив полномочия координиирующего проект совместного предприятия трех Балтийских стран RB Rail и осуществляя через это предприятие все конкурсные закупки.Литва предупреждает, что поспешно осуществляемые изменения чреваты запаздыванием строительных и других работ в проекте и могут быть несовместимы с будущей моделью управления инфраструктурой Rail Baltica. Чтобы обеспечить слаженную эксплуатацию Rail Baltica, необходимо договориться о сотрудничестве управляющих инфраструктурой в Литве, Латвии и Эстонии, а также установить соответствующее распределение функций реализующих проект предприятий. "Главное наше ожидание в отношении партнеров сейчас - это подготовка детальных оценок и планов действий, на основании которых можно было бы принимать необходимые решения и быть уверенными, что запланированные изменения не внесут коррективы в план реализации проекта. Между тем партнеры по проекту не представили план реформы, гарантирующий, что она не окажет существенного влияния на сроки проведения проекта в жизнь", - сказал министр для пресс-релиза.



Письмо Я. Наркевича переслано министру транспорта Латвии Талису Линкайтсу и министру экономики и транспорта Эстонии Таави Аасу.



Вся стоимость Rail Baltica в странах Балтии достигает примерно 5,8 млрд евро, протяженность трассы составит 870 километров, а только в Литве - 392 км, трасса в Литве пролегает от польско-литовской границы через Каунас и Паневежис, в Латвии она идет через Ригу, в Эстонии - через Пярну и Таллин.



Завершить прокладку железной дороги планируется до 2026 года. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: финансирование, соглашение, Rail Baltica, дорога, Ратификация — статья прочитана 178 раз Комментарии