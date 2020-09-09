В расследовании об экспресс-тестах как спецсвидетель опрошен советник премьера Й. Кайрис 🔊 Воспроизвести



В рамках расследования о закупках экспресс-тестов на коронавирус, проводимого Службой расследований финансовых преступлений (СРФП), в качестве специального свидетеля опрошен еще один член команды литовского премьера - советник по вопросам здравоохранения Йонас Кайрис.



"Й. Кайрис был оропшен в СФРП 1 сентября. В расследовании о закупках экспресс-тестов на COVID-19 ему присвоен статус спецсвидетеля", - подтвердила BNS в среду пресс-атташе СРФП Модеста Зданаускайте.



Во вторник Генпрокуратура и СРФА подтвердили порталу lrt.lt, что в рамках расследования СРФП закупки экспресс-тестов на коронавирус на сумму в 6 млн евро статус специального свидетеля присвоен и вице-канцлеру правительства, бывшему советнику премьера Лукасу Савицкасу. Он был опрошен 4 сентября. В рамках расследования о закупках экспресс-тестов на коронавирус, проводимого Службой расследований финансовых преступлений (СРФП), в качестве специального свидетеля опрошен еще один член команды литовского премьера - советник по вопросам здравоохранения Йонас Кайрис."Й. Кайрис был оропшен в СФРП 1 сентября. В расследовании о закупках экспресс-тестов на COVID-19 ему присвоен статус спецсвидетеля", - подтвердила BNS в среду пресс-атташе СРФП Модеста Зданаускайте.Во вторник Генпрокуратура и СРФА подтвердили порталу lrt.lt, что в рамках расследования СРФП закупки экспресс-тестов на коронавирус на сумму в 6 млн евро статус специального свидетеля присвоен и вице-канцлеру правительства, бывшему советнику премьера Лукасу Савицкасу. Он был опрошен 4 сентября. Ранее отдел журналистских расследований LRT сообщал, что Л. Савицкас по распоряжению премьера Саулюса Сквернялиса дал непосредственное поручение срочно начать закупку экспресс-тестов в марте.



В свою очередь, Л. Савицкас сообщил порталу delfi.lt, что правительство выполняло координационную роль, а решение принимал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



В расследовании подозрения предъявлены шести лицам, среди подозреваемых – представители поставщика тестов - компании Profarma, бывшая тогда вице-министром здравоохранения Лина Ярушявичене, член Вильнюсского горсовета, представитель Партии свободы, глава компании Bona diagnosis Рядас Лаукис.



По данным следствия, при заключении договора на сумму 6 млн евро о закупке экспресс-тестов на выявление COVID-19 компания вероятно сфальсифицировала документы и представила покупателю недостоверные данные о производителе экспресс-тестов.



Закупки осуществляла Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем. Правоохранительные органы опросили временное руководство лаборатории. Бывший тогда главой лаборатории Витаутас Зимницкас скончался в середине июля.



Служба спецрасследований проводит еще одно расследование о закупке реагентов для тестов на COVID-19 на сумму 5 млн евро – реагенты также закупала упомянутая лаборатория. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: коррупция, расследование, закупка, тесты География: Литва — статья прочитана 64 раза Комментарии