Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2» 🔊 Воспроизвести



Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо проекта «Северный поток — 2». Об этом в эфире Польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, отвечая на вопрос о возможности замещения «Северного потока — 2» Baltic Pipe, передает



По его словам, Польша с самого начала подчёркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной.



«Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — цитирует РИА Новости Мюллера.



Он отметил, что польская сторона подходит к энергетической безопасности «солидарно» и считает, что её нужно строить с общеевропейским подходом.



«Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как «Северный поток — 2», которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности», — добавил он.



Ранее в Кремле отмечали, что не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.



6 сентября министр иностранных дел Хайко Маас заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2».



Дипломат призывал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального. Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо проекта «Северный поток — 2». Об этом в эфире Польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, отвечая на вопрос о возможности замещения «Северного потока — 2» Baltic Pipe, передает RT По его словам, Польша с самого начала подчёркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной.«Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — цитирует РИА Новости Мюллера.Он отметил, что польская сторона подходит к энергетической безопасности «солидарно» и считает, что её нужно строить с общеевропейским подходом.«Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как «Северный поток — 2», которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности», — добавил он.Ранее в Кремле отмечали, что не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.6 сентября министр иностранных дел Хайко Маас заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2».Дипломат призывал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, польша, СПГ, Еврокомиссия, маршрут, СП-2 — статья прочитана 186 раз Комментарии