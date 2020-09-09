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Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо проекта «Северный поток — 2». Об этом в эфире Польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, отвечая на вопрос о возможности замещения «Северного потока — 2» Baltic Pipe, передает RT.
По его словам, Польша с самого начала подчёркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной.
«Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — цитирует РИА Новости Мюллера.
Он отметил, что польская сторона подходит к энергетической безопасности «солидарно» и считает, что её нужно строить с общеевропейским подходом.
«Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как «Северный поток — 2», которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности», — добавил он.
Ранее в Кремле отмечали, что не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.
6 сентября министр иностранных дел Хайко Маас заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2».
Дипломат призывал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.
russian.rt.com
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