Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объемы литовского экспорта в январе-июле этого года были 15,494 млрд евро, импорта - 16,078 млрд евро или соответственно на 5,9% и на 12,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Экспорт только товаров литовского происхождения уменьшился на 7,9% до 9,060 млрд евро.



Главными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,6% всего экспорта), Латвия (9,4%), Германия (8,3%) и Польша (6,7%), главными партнерами по импорту были Польша (12,8%), Германия (12,2%), Россия (9,8%) и Латвия (7,6%).



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Цены на проданную промышленную продукцию в Литве в августе по сравнению с августом 2019 года снизились на 8,7%, а по сравнению с июлем прошлого года - почти не изменились.



Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 2,8%, а за месяц - повысились на 0,2%, сообщил Департамент статистики. Объемы литовского экспорта в январе-июле этого года были 15,494 млрд евро, импорта - 16,078 млрд евро или соответственно на 5,9% и на 12,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Экспорт только товаров литовского происхождения уменьшился на 7,9% до 9,060 млрд евро.Главными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,6% всего экспорта), Латвия (9,4%), Германия (8,3%) и Польша (6,7%), главными партнерами по импорту были Польша (12,8%), Германия (12,2%), Россия (9,8%) и Латвия (7,6%).* * *Цены на проданную промышленную продукцию в Литве в августе по сравнению с августом 2019 года снизились на 8,7%, а по сравнению с июлем прошлого года - почти не изменились.Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 2,8%, а за месяц - повысились на 0,2%, сообщил Департамент статистики. Цены на промпродукцию, реализованную на литовском рынке, за год снизились на 6,7%, без учета рафинированных нефтепродуктов - на 2,8%, а за месяц - соответственно повысились на 0,5%, без учета рафинированных нефтепродуктов - на столько же.



Цены на проданную за рубежом продукцию за год снизились на 10%, без учета рафинированных нефтепродуктов - на 2,8%, за месяц они снизились на 0,4%, без учета рафинированных нефтепродуктов - почти не изменились.



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Контролируемая концерном MG Baltic крупнейшая в странах Балтии группа розничной торговли одеждой Apranga надеется, что ей удастся уменьшить обусловленную коронавирусным кризисом разницу показателей оборота в этом и в прошлом годах, а также что выручка компании в этом году снизится не более, чем на одну десятую.



Глава группы Apranga Римантас Первеняцкас сказал порталу delfi.lt, что самый большой спад оборота фиксировался в мае, еще во время карантина, между тем летом он уже приблизился к уровню прошлого года.



На 2020 год группа планировала рост оборота 6%, однако, по словам Р. Первеняцкаса, достичь такого результата не получится, так как полтора месяца торговли не было.



"(...) Думаю, что примерно минус 10% выручки в 2020 году по сравнению с прошлым годом было бы для нас неплохим показателем", - сказал он.



BNS напоминает, что группа Apranga в прошлом году получила 8,873 млн евро консолидированной чистой прибыли - на 17,3% больше, чем в 2018 году. Выручка группы за период для сравнения возросла на 9,5% до 205,029 млн евро.



Акции Apranga котируются в Официальном списке торгов биржи.



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Компания по торговле прохладительными напитками Coca-Cola HBC Lietuva в прошлом году заработала 2,889 млн евро чистой прибыли - почти вдвое больше (на 94,2%), чем в 2018 году (1,487 млн евро).



Выручка компании увеличилась на 8% до 54,801 млн евро (на 50,753 млн евро), говорится в представленном в Реестровый центр финансовом отчете за 2019 год.



Coca-Cola HBC Lietuva утверждает, что в этом году не планирует значительный рост выручки из-за влияния эпидемии коронавируса. И все же руководство компании полагает, что сильного влияния эпидемия на бизнес не окажет.



Coca-Cola HBC Lietuva не платила дивиденды ни в прошлом году, ни в 2018 году. Не планируется платить их и в этом году.



100% акций компании принадлежит эстонской Coca-Cola HBC Eesti, которую контролирует зарегистрированная в Швейцарии Coca-Cola HBC AG.



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Литовский оператор системы электропередачи Litgrid подписал договор с первой компанией, занимающейся сосредоточением спроса на электроэнергию в Литве – эстонской FuseBox.



Эта компания сможет участвовать в балансирующем рынке электроэнергии Балтийских стран и торговать балансирующей электроэнергией с операторами системы передачи, сообщила Litgrid.



Директор Департамента управления системами Litgrid Гедрюс Радвила утверждает, что отдача часть балансирующих услуг в руки поставщика является прогрессивным и инновационным решением, которое предоставит больше возможностей для эффективного, гибкого и оперативного управления системой.



Оператор отмечает, что FuseBox будет одних из участников балансирующего рынка, у которого будут закупаться услуги по лучшей цене.



В августе находящийся в госуправлении поставщик газа и электроэнергии Ignitis сообщил о начале сотрудничества с FuseBox. Ignitis сообщала, что услуга предоставления спроса, которая является новшеством на рынке электроэнергии страны и иначе называется "виртуальной электростанцией", очень важна для энергетической безопасности и более эффективного использования энергии.



При сотрудничестве с FuseBox компания Ignitis будет стороной, отвечающей за баланс (англ. balance responsible party) перед оператором системы передачи, а также будет создавать условия для стартапа в сфере предоставления услуг, необходимых для балансирования сети.



Возможность предоставлять услуги поставок электроэнергии как компаниям, так и физическим лицам возникла в июне этого года, когда сейм одобрил изменения к Закону об электроэнергетике, в которых была закреплена деятельность по сосредоточению спроса. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии