Загрузка... О коронавирусе в Литве сегодня, 9 сентября 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подверждено 32 новых случая коронавируса, общее их число достигает 3163, сообщило в среду Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом больны 1056 человек: по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.



Выздоровело 2008 человек.



В изоляции находится 6867 человек.



От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 214 завозных случаев.



За минувшие сутки сделано 5303 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 676, 6 тыс. За минувшие сутки в Литве подверждено 32 новых случая коронавируса, общее их число достигает 3163, сообщило в среду Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом больны 1056 человек: по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.Выздоровело 2008 человек.В изоляции находится 6867 человек.От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 214 завозных случаев.За минувшие сутки сделано 5303 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 676, 6 тыс. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии