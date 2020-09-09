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О коронавирусе в Литве сегодня, 9 сентября
За минувшие сутки в Литве подверждено 32 новых случая коронавируса, общее их число достигает 3163, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусом больны 1056 человек: по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.
Выздоровело 2008 человек.
В изоляции находится 6867 человек.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 214 завозных случаев.
За минувшие сутки сделано 5303 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 676, 6 тыс.
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Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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