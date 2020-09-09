Правительство обсудит стратегию самопрезентации Литвы за рубежом 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы обсудит стратегию самопрезентацию страны за рубежом, рассчитанную на ближайшие десять лет.



В документе указано, что после реализации этой стратегии Литва в 2030 году будет узнаваема в мире "как открытое и надежое государство с "умной" экономикой, в котором таланты содействуют решению глобальных проблем, а благоприятные условия в стране располагают к инвестированию, созданию и накоплению опыта в условиях естественной природы".



Стратегию по заказу правительства выработали компании New Agency, Synthesis Consulting Group, MB Blue Oceans PR и SuperYou. В выработке стратегии приняли участие хорошо известный в мире специалист по построению национального бренд-имиджа государства Саймон Анхольт и эстонская эксперт в области маркетинга Кристина Пономарева. В среду правительство Литвы обсудит стратегию самопрезентацию страны за рубежом, рассчитанную на ближайшие десять лет.В документе указано, что после реализации этой стратегии Литва в 2030 году будет узнаваема в мире "как открытое и надежое государство с "умной" экономикой, в котором таланты содействуют решению глобальных проблем, а благоприятные условия в стране располагают к инвестированию, созданию и накоплению опыта в условиях естественной природы".Стратегию по заказу правительства выработали компании New Agency, Synthesis Consulting Group, MB Blue Oceans PR и SuperYou. В выработке стратегии приняли участие хорошо известный в мире специалист по построению национального бренд-имиджа государства Саймон Анхольт и эстонская эксперт в области маркетинга Кристина Пономарева. По мнению разработчиков стратегии, общая узнаваемость Литвы в мире - низкая. Качественное исследование показало, что больше, чем просто название и географическое местоположение, о Литве знают 28% опрошенных жителей зарубежных стран.



В стратегии предлагается улучшить узнаваемость Литвы в определенных странах - прежде всего в Германии, США, Польше, Великобритании и Швеции, во вторую очередь - в Норвегии, Дании, Финляндии, Украине, Франции, Нидерландах, Израиле и Японии.



Предлагается создать бренд-имидж государства и активно использовать его во время различных презентаций, на бланках документов, стендах, в брошюрах, буклетах, на подарочных пакетах, плакатах, визитных карточках и пр. Рекомендуется также обновить интернет-сайт www.lietuva.lt и сделать его главным имиджевым каналом. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: имидж, стратегия, Кабмин География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии