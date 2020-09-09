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Правительство обсудит стратегию самопрезентации Литвы за рубежом



В среду правительство Литвы обсудит стратегию самопрезентацию страны за рубежом, рассчитанную на ближайшие десять лет.

В документе указано, что после реализации этой стратегии Литва в 2030 году будет узнаваема в мире "как открытое и надежое государство с "умной" экономикой, в котором таланты содействуют решению глобальных проблем, а благоприятные условия в стране располагают к инвестированию, созданию и накоплению опыта в условиях естественной природы".

Стратегию по заказу правительства выработали компании New Agency, Synthesis Consulting Group, MB Blue Oceans PR и SuperYou. В выработке стратегии приняли участие хорошо известный в мире специалист по построению национального бренд-имиджа государства Саймон Анхольт и эстонская эксперт в области маркетинга Кристина Пономарева.
По мнению разработчиков стратегии, общая узнаваемость Литвы в мире - низкая. Качественное исследование показало, что больше, чем просто название и географическое местоположение, о Литве знают 28% опрошенных жителей зарубежных стран.

В стратегии предлагается улучшить узнаваемость Литвы в определенных странах - прежде всего в Германии, США, Польше, Великобритании и Швеции, во вторую очередь - в Норвегии, Дании, Финляндии, Украине, Франции, Нидерландах, Израиле и Японии.

Предлагается создать бренд-имидж государства и активно использовать его во время различных презентаций, на бланках документов, стендах, в брошюрах, буклетах, на подарочных пакетах, плакатах, визитных карточках и пр. Рекомендуется также обновить интернет-сайт www.lietuva.lt и сделать его главным имиджевым каналом.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: имидж, стратегия, Кабмин
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 сентября, 10:22

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